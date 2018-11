Hokejový Světový pohár v jiném formátu? Jednání může zkomplikovat kolektivní smlouva

Jednání o dalším ročníku Světového poháru v ledním hokeji, plánovaném na rok 2020, mohou zkomplikovat rozhovory o nové kolektivní smlouvě mezi NHL a hráčskou asociací NHLPA. Zástupce komisionáře NHL Bill Daly uvedl, že než dojde na skutečné plánování, chce mít liga "jistotu práce". Současná kolektivní smlouva sice platí do konce sezony 2021/22, jenže když jedna ze stran vyjádří touhu po vyjednávání o nové už v září příštího roku, vyprší s koncem ročníku 2019/20.

"Naše pozice je taková, že nechceme SP pořádat, pokud tady ony pracovní jistoty nebudou. K tomu, aby se SP hrál, je opravdu potřebujeme. Když jsme to v roce 2004 zkusili bez nich, tak to zrovna moc dobře nedopadlo," zmínil Daly sezonu 2004/05, která byla kompletně zrušena, protože se podobu kolektivní smlouvy nepovedlo vyjednat.

Podle Dalyho potřebují NHL a NHLPA dosáhnout nejpozději do konce ledna dohody, při níž se vzdají práv na otevření jednání o kolektivní smlouvě v září 2019. Nebo alespoň posunou termín tak, aby byl dostatečný prostor na uspořádání a přípravu SP v roce 2020.

"Tak podle mého vypadá časový rámec. Pokud by se to nechalo až po tomto termínu na konci ledna, tak si myslím, že by mohlo být velmi obtížné akci, jakou Světový pohár je, plánovat a pořádat," doplnil Daly.

Světový pohár ve více městech?

Tento pohled ale nesdílí NHLPA. Její výkonný ředitel Donald Fehr se nedomnívá, že je třeba záležitosti kolem SP a kolektivní smlouvu spojovat. "Ale chápu citlivost této problematiky a rozumím tomu načasování z jejich pohledu. Pokud je nějaká cesta, jak bychom mohli vše vyřešit, zcela jistě se o to pokusíme," uvedl Fehr.

NHL a NHLPA zvažují změnu hracího formátu SP na turnaj, který by se odehrál s osmi národními týmy ve více městech. Před dvěma roky se konal celý v Torontu a vedle šesti národních mužstev (ČR, Rusko, Švédsko, Finsko, USA a Kanada) v něm účinkovaly ještě týmy Evropy, který tvořili přední hráči, jejichž země nebyly na turnaji zastoupeny, a Severní Ameriky do 23 let.

"I když ty dva týmy měly velký úspěch a ohlas, nyní je pravděpodobné, že tuto variantu nebudeme opakovat. Ale zároveň to ještě nelze zcela vyloučit," prohlásil Daly.

Turnaj vyhrála Kanada, která ve finále porazila ve dvou utkáních Evropu 3:1 a 2:1.

Světový pohár se hrál potřetí po letech 1996 a 2004. Soutěž, která navázala na Kanadský pohár, měla v obou úvodních ročnících dvě základní skupiny, z nichž jedna se hrála v Evropě a druhá v Severní Americe. Poprvé triumfovali Američané, v roce 2004 se radovala Kanada.

Daly rovněž uvedl, že zatím není nic nového v otázce možného návratu hráčů NHL na olympiádu, kde letos v Pchjongčchangu poprvé od Nagana 1998 chyběli. "Víme, jak moc hráči podporují myšlenku na olympijském turnaji zase hrát. Určitě se o tom budeme v budoucnu bavit. A uvidíme, co se stane," řekl Daly.