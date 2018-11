Voráček skóroval, Vrána a Hertl asistovali. Fanoušky pobavil i ležící střelec

Český útočník Jakub Voráček se prosadil střelecky jako jediný z Čechů v zápasech NHL. Moc radosti mu ale zásah nepřinesl, jelikož tým Flyers podlehl doma Floridě 1:2. Voráček byl stejně vyhlášen třetí hvězdou utkání. Asistenci si při vítězství Washingtonu 5:2 na ledě Minnesoty zapsal do statistik další Čech Jakub Vrána. Jeden kanadský bod za asistenci má i útočník San Jose Tomáš Hertl. Jeho tým vyhrál nad Nashvillem 5:4.

Útočník Washingtonu Capitals Tom Wilson střílí gól do sítě Minnesoty v utkání NHL.

Ďáblové z New Jersey se doma vytáhli na Pittsburgh, když vyhráli 4:2. Slavit v jejich dresu mohl po návratu z farmy i Pavel Zacha, střelecky sice vyšel naprázdno, ale připsal si alespoň dva kladné body do statistiky +/-.

Nejvíce zářil jeho spoluhráč Taylor Hall, jenž si připsal dvě branky a dvě přihrávky. Góly přitom vstřelil v závěrečné dvacetiminutovce, ten druhý do prázdné klece, byl tak jednoznačně klíčovou postavou utkání.

Kapitán Penguins Sidney Crosby přihrál na dva góly, ale to k úspěchu Tučňákům nestačilo. Žádný kanadský bod si nezapsal do statistik český útočník Dominik Simon, jenž hrál v první lajně hostů.

Český útočník Jakub Voráček byl jediným střelcem Philadelphie Flyers v utkání s Floridou. Ve čtvrté minutě třetí části hry z úhlu pohotovou ranou zaskočil gólmana soupeře a snížil na konečných 1:2. Bylo to jeho pátá trefa v této sezoně.

Letci nabrali manko ve druhé třetině, kdy dvakrát inkasovali. Nejprve při vyloučeních ruského beka Ivana Provorova skóroval Aaron Ekblad, vítězný gól obstaral ještě v prostřední dvacetiminutovce Jevgenij Dadonov. Český obránce Radko Gudas se v dresu poražených do statistik duelu nezapsal.

Hokejisté New York Islanders si na domácím stadionu poradili s Vancouverem. Canucks sice rychle vedli, ale Ostrované ještě do konce první části hry otočili na 3:1 a položili základ k vítězství. Dvěmi přesnými zásahy se blýskl Tom Kühnhackl. Pozornost budí zejména jeho první trefa, kdy byl faulován. V pozici ležícího střelce však přesto poslal puk na branku a ten proklouzl gólmanovi do sítě.

Skóre na 5:2 pečetil domácí Cal Clutterbuck, jenž pobavil fanoušky minutu po svém zásahu i rvačkou s Erikem Gudbransonem.

Radost z vítězství si mohl vychutnat i český útočník Vladimír Sobotka, jehož Buffalo vyhrálo 2:1 nad Tampou Bay, které pro zranění chyběl Ondřej Palát. Tým Sabres vedl v čase 25:43 o dvě branky, hostům se sice povedlo už o patnáct sekund později korigovat skóre, ale do konce utkání už nikdo neskóroval.

Nabito měl na domácím ledě Detroit, jenž nasázel Arizoně šest branek a slavil vítězství 6:1. Hokejisté Red Wings vedli po první třetině 3:0, na začátku třetí části hry pak rozdíl ve skóre narostl na šest branek. Až pak se ke korekci dostali čestným úspěchem hosté, na tom, kdo zápas vyhraje, už to ale nic změnit nemohlo. Úspěch Detroitu mohl slavit i český útočník Martin Frk.

Své fanoušky naopak nepotěšila Minnesota, která podlehla obhájcům Stanley Cupu z Washingtonu 2:5. Jednou asistencí se na tom podílel i český útočník Jakub Vrána, když přihrával při akci, která předcházela trefě Oshieho na 1:5. Obránce Capitals Michal Kempný se do statistik nezapsal.

Edmonton přejel na domácím ledě Montreal 6:2, Olejáři zápas zlomili definitivně na svou stranu třemi přesnými zásahy v závěrečné dvacetiminutovce. Třemi asistencemi se blýskl kapitán vítězů Connor McDavid.

Králové z Los Angeles podlehli Torontu 1:5. Vítězný tým šel rychle do vedení díky dvěma využitým přesilovkám. Pak sice tým z LA snížil, jenže v prostřední dvacetiminutovce tým Maple Leafs přidal další tři góly a bylo hotovo.

Poslední utkání programu nabídlo pořádnou divočinu. Žraloci ze San Jose vedli po první třetině 3:0 a zdálo se, že míří k jasnému vítězství. Vidět byl i český útočník Tomáš Hertl, po jeho přihrávce skóroval při přesilovce Joe Pavelski. Jenže po druhé třetině už bylo skóre 3:3 a utkání slibovalo místo jasné záležitosti drama.

Duel nakonec rozhodla 54. minuta, kdy domácí tým během třinácti sekund dvakrát skóroval. Predátoři na to nedokázali odpovědět a prohráli.

Výsledky zápasů NHL New Jersey – Pittsburgh 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) Branky: 49. a 60. T. Hall, 1. Zajac, 29. Severson - 14. Kessel, 45. Guentzel. Střely na branku: 35:31. Diváci: 15 108. Hvězdy zápasu: 1. T. Hall, 2. Zajac, 3. Severson (všichni New Jersey) New York Islanders – Vancouver 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) Branky: 6. a 44. Kühnhackl, 6. Josh Bailey, 15. Eberle, 58. Clutterbuck - 3. Leipsic, 23. Virtanen. Střely na branku: 34:24. Diváci: 8 806. Hvězdy zápasu: 1. Kühnhackl, 2. Eberle, 3. Barzal (všichni NY Islanders) Philadelphia – Florida 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) Branky: 44. Voráček - 29. Ekblad, 38. Dadonov. Střely na branku: 31:30. Diváci: 19 147. Hvězdy zápasu: 1. Dadonov, 2. Ekblad (oba Florida), 3. Voráček (Philadelphia) Buffalo - Tampa Bay 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Branky: 18. Skinner, 26. Okposo - 26. Cirelli. Střely na branku: 19:30. Diváci: 15 833. Hvězdy zápasu: 1. Hutton, 2. Okposo, 3. Skinner (všichni Buffalo) Detroit – Arizona 6:1 (3:0, 1:0, 2:1) Branky: 11. Mantha, 13. Cholowski, 18. Rasmussen, 32. Glendening, 42. Athanasiou, 48. Green - 52. Crouse. Střely na branku: 26:25. Diváci: 18 257. Hvězdy zápasu: 1. Green, 2. Athanasiou, 3. Cholowski (všichni Detroit) Minnesota – Washington 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) Branky: 32. Koivu, 55. Dumba - 7. a 48. Orlov, 20. T. Wilson, 24. Burakovsky, 50. Oshie (Vrána). Střely na branku: 28:33. Diváci: 19 101. Hvězdy zápasu: 1. Orlov, 2. Burakovsky (oba Washington), 3. M. Foligno (Minnesota) Edmonton - Montreal 6:2 (2:1, 1:1, 3:0) Branky: 4. Benning, 17. Draisaitl, 24. Caggiula, 46. Nugent-Hopkins, 53. Russell, 59. Nurse - 6. Domi, 22. A. Shaw. Střely na branku: 43:29. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. Benning, 3. Russell (všichni Edmonton) Los Angeles - Toronto 1:5 (1:2, 0:3, 0:0) Branky: 15. Kempe - 3. a 28. Kadri, 7. Tavares, 22. Rielly, 25. Johnsson. Střely na branku: 23:35. Diváci: 17 859. Hvězdy zápasu: 1. Tavares, 2. Kadri, 3. Rielly (všichni Toronto) San Jose - Nashville 5:4 (3:0, 0:3, 2:1) Branky: 8. a 54. Pavelski (na první Hertl), 6. Sörensen, 17. Suomela, 54. J. Thornton - 26. a 38. F. Forsberg, 25. C. Smith, 43. Grimaldi. Střely na branku: 37:34. Diváci: 16 654. Hvězdy zápasu: 1. J. Thornton, 2. Pavelski, 3. Sörensen (všichni San Jose)