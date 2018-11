Rangers povolali brankáře Mazance z farmy

Poprvé to nevyšlo. A co teď? Český hokejový brankář Marek Mazanec byl podruhé v sezoně povolán z farmy v Hartfordu do prvního týmu New York Rangers, v jejichž barvách bývalý gólman Nashvillu stále čeká na první příležitost ukázat se v NHL. Dosud jen 21. října v domácím duelu při porážce s Calgary 1:4 přihlížel sedmadvacetiletý odchovanec Písku z lavičky počínání jedničky Henrika Lundqvista.