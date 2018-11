Newyorské derby skončilo divokou přestřelkou, trefil se i Chytil. Pittsburgh zničil hattrick za 91 sekund

Parádní přestřelku viděli fanoušci v zámořské NHL. V derby newyorských klubů se z divoké výhry 7:5 nad Rangers radovali domácí hokejisté Islanders. Jednu branku si v dresu hostů připsal i Filip Chytil. Vysokou výhru nad Floridou slaví Columbus, dva body si připsalo i New Jersey, které zdolalo Flyers či Tampa po výhře 4:3 nad Pittsburghem. Parádním výkonem se v dresu Tampy blýskl Brayden Point, který stihl nasázet hattrick během 91 sekund.

Vyhrocené derby mezi Islanders a Rangers začali lépe hosté, když po brankách Kreidera a Claessona vedli po šesti minutách už 2:0. Domácí však během 63 sekund skóre vyrovnali. V čase 9:35 se trefil Beauvillier, o minutu a tři sekundy později vyrovnal Nelson.

Hrdinou večera se však stal jednadvacetiletý útočník domácích Anthony Beauvillier. Ve třetí minutě druhé třetiny přidal druhou branku, hattrick pak zkompletoval po vyrovnání Hayese v 26. minutě utkání z přesilové hry. Dvoubrankový náskok po dvou třetinách zajistil domácím přesnou trefou Komarov.

Finský útočník zvýšil už na tříbrankový rozdíl v 50. minutě, hosté však zápas ještě zdramatizovali díky trefám Kreidera z přesilové hry a Filipa Chytila, který dvě a půl minuty před koncem vrátil do odkryté branky odraženou střelu. Devatenáctiletý český útočník se tak trefil ve druhém utkání v řadě. Ani závěrečná power play však Jezdcům nestačila, 21 sekund před koncem pečetil výsledek střelou do prázdné branky Clutterbuck.

Sestřih zápasu Islanders - Rangers

Pittsburgh zničil hattrickem Point

Dlouho budou hokejisté Pittsburghu vzpomínat na Braydena Pointa. Kanadský útočník nasázel během 91 sekund na rozmezí první a druhé třetiny hattrick, všechny branky zaznamenal v přesilové hře. Dvaadvacetiletý hráč tak měl hlavní zásluhu na výhře Tampy v Pittsburghu 4:3.

Pointův hattrick byl šestý nejrychlejší v historii NHL a druhý nejrychlejší od sezony 1967/1968, kdy došlo k rozšíření soutěže.

Tučňákům tak nebyly nic platné ani dvě trefy Hornqvista. Pittsburgh se propadl po sedmé porážce v sezoně na poslední místo Východní konference.

Sestřih zápasu Pittsburgh - Tampa

Voráček zažil nepovedený večer

Nepovedené představení mají za sebou hokejisté Flyers, když podlehli na domácím ledě Devils 0:3. Jakub Voráček byl u všech inkasovaných branek Philadephie, Radko Gudas se do sestavy nevešel. V dresu hostů mohl slavit výhru Pavel Zacha.

Hosté se dostali do vedení už ve 4. minutě, kdy se trefil Anderson. Na další branku čekali fanoušci až do 54. minuty a k nelibosti většiny z nich se trefil hostující Palmiery. Vítězství završil trefou do prázdné branky pro power play domácích Coleman. Hrdinou zápasu se stal hostující gólman Keith Kinkaid, který pochytal všech 29 střel Letců.

Výborný úvod Floridě nestačil

Výborný úvod a děsivou třetí třetinu. Takový zápas mají za sebou hokejisté Floridy, kteří podlehli na ledě Columbusu vysoko 3:7. Debaklu přitom zpočátku nic nenaznačovalo. Panthers vyhráli první třetinu po trefách Bjugstada a Ekblada z přesilovky 2:0.

Po sedmi minutách druhé třetiny a brankách Atkinsona, Bubinskyho a Duboise však domácí bleskově skóre otočili. Do konce druhé části stihl ještě vyrovnat Yandle, to však bylo ze strany hostů vše.

Blue Jackets nasázeli během deseti minut a padesáti sekund třetí části čtyři branky a rozhodli o svém bezproblémovém vítězství 7:4. Postupně se trefili Hannikainen, Duclair, Anderson a do prázdné branky Jenner.

Sestřih zápasu Columbus - Florida

Minnesota smetla Vancouver

Že nejsou výborné výkony Minnesoty v letošní sezoně náhodné, ukázal i zápas proti Vancouveru. Coyle a Koivu zajistili domácím po první třetině vedení 2:0, ve druhé části zvyšoval na tříbrankový rozdíl Niderreiter. Naději hostům dala trefa Horvata z 37. minuty, pohodovou přestávku však zajistily pro Wild trefy Stalla a Dumba.

V závěrečné části si domácí skóre pohlídali. Šestou branku přidal Zucker, na konečných 2:6 korigoval Granlund.

Flames nestačili na Montreal

Ani dvě branky Matthew Tkachuka nestačily Calgary na zisk bodů. Montreal šel do vedení díky trefě slovenského útočníka Tatara v 8. minutě, domácí díky dvěma trefám amerického útočníka ve druhé části skóre otočili, poslední slovo však patřilo hostům.

Na 2:2 vyrovnal v 49. minutě Drouin, rozhodující trefu si v čase 52:14 připsal Lehkonen. Domácí i přes šance na vyrovnání nedosáhli, v tabulce Západní konference jsou Plameny sedmé, Canadiens patří ve Východní konferenci čtvrtá příčka.

Frkova asistence nestačila

Bod za nahrávku si připsal v dresu Detroitu Martin Frk, k bodům to však Rudým křídlům na ledě Ottawy nepomohlo a prohráli 1:2. Za domácí se trefil v první třetině Ceci, hosté v 24. minutě díky Rasmussenovi vyrovnali. Na branku Barthersona v 27. minutě už však odpovědět nedokázali.

V tabulce Východní konference je Detroit třináctý, o příčku výše je Ottawa.

Arizona zaskočila lídra

Překvapivou výhru si připsali hokejisté Arizony, když porazili vedoucí tým Západní konference Nashville 2:1. Coyotes šli do vedení v 8. minutě, kdy se při vlastním oslabení trefil Grabner. Nastartovaní domácí přidali v 25. minutě díky Demersovi i druhou branku, hosté stihli ve třetí třetině díky Boninovi jen korigovat na konečných 1:2.