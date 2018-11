Zacha dal v NHL první gól v sezoně a byl za hvězdu. Remízová smršť nekončí

Pavel Zacha dal první gól v sezoně NHL, ale s New Jersey podlehl Detroitu 2:3 v prodloužení. Český útočník byl i tak vyhlášen druhou hvězdou utkání. Philadelphia sice předvedla skvělý finiš, když ze skóre 1:5 srovnala na 5:5, ale nakonec prohrála v prodloužení s Tampou Bay.

Fanoušci, kteří počítají, že hokejový zápas skončí po šedesáti minutách mají v posledních hodinách smůlu. V prodloužení, nebo dokonce až v samostatných nájezdech, se rozhodlo hned sedm z posledních osmi odehraných utkání.

Přitom v duelu New Jersey s Detroitem to na prodlouženou nevypadalo. Ve dvanácté minutě se poprvé v sezoně trefil český útočník Pavel Zacha a Ďáblové vedli. Když pak Coleman navýšil jejich náskok, zdálo se, že New Jersey míří za vítězstvím. Ještě před druhou přestávkou ale Detroit snížil a v 54. minutě si vynutil prodloužení přesným zásahem Rasmussen. V něm Rudá křídla dokonala obrat a Dylan Larkin jim vystřelil výhru. Pro Zachu může být slabou útěchou, že byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.

Infarktový zápas odehrála před vlastním publikem Philadelphia. Ta v 50. minutě prohrávala s Tampou Bay 1:5 a fandové Flyers se nejspíš smiřovali s další porážkou. Jenže pak přišel neuvěřitelný finiš Letců, kteří v rozmezí 51. a 57. minuty gólovou smrští dokázali skóre vyrovnat a utkání dovedli do prodloužení. Tam ale přišel šok číslo 2. Anthony Cirelli totiž vystřelil výhru pro hosty.