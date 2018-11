Zacha s Chytilem skórovali a byli za hvězdy. Spolehlivý Rittich vychytal další vítězství

Pavel Zacha dal první gól v sezoně NHL, ale s New Jersey podlehl Detroitu 2:3 v prodloužení. Český útočník byl i tak vyhlášen druhou hvězdou utkání. Philadelphia sice předvedla skvělý finiš, když ze skóre 1:5 srovnala na 5:5, ale nakonec prohrála v prodloužení s Tampou Bay. Mezi hvězdy zápasu se dostal i český střelecký talent hájící barvy NY Rangers Filip Chytil, který skóroval už potřetí v ročníku a slavil také výhru svého týmu 4:2 nad Floridou. Vítězné utkání odchytal v dresu Calgary také český brankář David Rittich, který pomohl k vítězství v poměru 4:2 nad Edmontonem.

Český útočník NY Rangers Filip Chytil (vpředu) se raduje ze svého gólu do sítě Floridy v utkání NHL.

V duelu New Jersey s Detroitem to zpočátku vypadala na jasnou záležitost domácího celku. Ve dvanácté minutě se poprvé v sezoně trefil český útočník Pavel Zacha a Ďáblové vedli. Když pak Coleman navýšil jejich náskok, zdálo se, že New Jersey míří za vítězstvím.

Ještě před druhou přestávkou ale Detroit snížil a v 54. minutě si vynutil prodloužení přesným zásahem Rasmussen. V něm Rudá křídla dokonala obrat a Dylan Larkin jim vystřelil výhru. Pro Zachu může být slabou útěchou, že byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.

Mezi pár českých mladíků, kterým je prorokována slibná budoucnost a kteří se letos prosazují, patří bezesporu Filip Chytil. Ten si vzal v duelu Jezdců s Floridou slovo jako první a už ve čtvrté minutě otevřel skóre duelu, když překvapil veterána Luonga v brance hostí. Mnohem aktivnějším Panterům se ještě v první třetině podařilo zápas otočit, ale branka Aarona Ekblada z jedenácté minuty byla nakonec posledním zásahem svěřenců kouče Boughnera.

O slušnou produktivitu (4 góly z 24 střel) se v Madison Square Garden postarala především první formace domácích, kromě Chytila byl ještě úspěšný obránce Brandan Smith a také ruský forvard Vladislav Namestnikov. Povedený zápas zakončil v přesilovce Chris Kreider, když si druhou asistenci u jeho branky připsal dokonce gólman Henrik Lundqvist.

Výborně si v sezoně zatím počíná brankář Calgary David Rittich. V počtu obdržených gólů se dostal pod dvě branky na utkání a procentuálně je mnohem lepší než veterán Smith, s kterým se o minuty v brankovišti pravidelně dělí. V utkání s Edmontonem svá čísla znovu jenom potvrdil, když zastavil 24 střel a inkasoval pouze dvakrát. Domácí i díky spolehlivému rodákovi z Jihlavy zvítězili 4:2.

Čeští střelci z Bostonu si vzali i ve druhém víkendovém zápase "volno", přesto se mohli radovat z vítězství na ledě Arizony a také z druhého startu svého krajana Jakuba Zbořila v nejprestižnější lize světa. Utkání rozhodli dva slepené góly z první třetiny v podání mladíků Jakoba Karlssona-Forsbacka a Jakea DeBruskea a také bezchybný výkon Alexandra Haláka v brance Bruins, který se ukázal jako zdatný zástup za odpočívajícího Tukku Raska.

Famózní večer má za sebou Cam Akinson z Columbusu. V zápase na ledě Caroliny se všechny gólové akce Blue Jackets točily pouze kolem něho. K úctyhodné bilanci tří branek a jedné asistence mu nejvíce pomohl jeho parťák z formace Rus Panarin, který mu na dva góly přihrál a celkově za večer stihl asistovat dokonce třikrát. V naprosté pohodě byl i jiný Rus, strážce tyčí Sergej Bobrovskij, a tak především zmiňovaná trojice dovedla hosty k pohodové výhře 4:1.

Infarktový zápas odehrála před vlastním publikem Philadelphia. Ta v 50. minutě prohrávala s Tampou Bay 1:5 a fandové Flyers se nejspíš smiřovali s další porážkou. Jenže pak přišel neuvěřitelný finiš Letců, kteří v rozmezí 51. a 57. minuty gólovou smrští dokázali skóre vyrovnat a utkání dovedli do prodloužení.

Tam ale přišel šok číslo 2. Anthony Cirelli totiž vystřelil výhru pro hosty a také první místo ve Východní konferenci, na které se Tampa výhrou posunula.