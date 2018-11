Rittich chytá velkolepě a říká si o místo jedničky

Z dosavadních sedmi zápasů má jihlavský rodák šest výher a k tomu vynikající čísla. Zato gólman Calgary č. 1 Mike Smith v této sezoně chřadne, ze 13 zápasů vychytal jen 5 vítězství s průměrem obdržených branek takřka 3,5 na zápas a úspěšností zákroků necelých 88 procent. Kouč Bill Peters podle všeho přemýšlí o Rittichově větším zápasovém vytížení.

„Na mně většinou je, abych chytal, když hrajeme dva zápasy ve dvou dnech. Mike s trenéry probírá, kdy a kdo půjde do branky. Nemůžu se rovnat gólmanovi, který má v NHL pět set zápasů a dokáže fantasticky rozehrávat puk. Mám ale štěstí, že se od Smithe můžu něco naučit, navíc on si chce pořád povídat, pomáhat mi. To je skvělé. Je to takový můj učitel," vykládal Rittich v minulé sezoně v rozhovoru Právu.

Při Smithově zranění už v předchozím ročníku dostal větší možnost ukázat, co v něm je, a poznal, že chytat v NHL ob den už je podstatně složitější, než když máte jako dvojka omezený počet utkání. Teď už je ale Rittich zase zkušenější. Z dvougólového deficitu proti Oilers se nezhroutil, klíčovým zákrokem při vlastní přesilovce dal naopak signál k ofenzívě, Khairovi totiž překazil sólo. „Trochu jsem si zanadával, ale pak jsme dali gól a bylo to zase fajn," vyprávěl Rittich, který později ještě dvakrát zpacifi koval velké šance Draisaitla.

Prvotní představa byla, že Smith za základní část odchytá 55 utkání a Rittich dostane zbylých 27. Při momentální (ne)formě kanadského brankáře to ale vypadá, že se u Flames budou přehodnocovat plány. „Chci dokázat, že si to místo zasloužím. Po příchodu nového trenéra je to vždycky těžší, ale myslím si, že si všechno si sedne a bude to fajn," řekl Rittich na startu sezony a přání se mu zatím plní.