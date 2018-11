Obránce Zbořil se vrátil z Bostonu na farmu do Providence do AHL

Český hokejový obránce Jakub Zbořil se po devíti dnech vrátil z Bostonu na farmu do Providence do nižší AHL. Jednadvacetiletý odchovanec Komety Brno se dočkal v pátek při porážce v Dallasu 0:1 premiéry v NHL a nastoupil také v sobotu při vítězství na ledě Arizony 2:1. Do středečního duelu v Detroitu, kde Bruins prohráli 2:3 v prodloužení, už Zbořil nezasáhl.