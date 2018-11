Za napadení přítelkyně mu hrozí vězení. Teď se hokejový násilník předvedl i na ledě

Na období před pěti měsíci by nejraději zapomněl. Watson v červnu napadl na benzínové pumpě po hádce svou přítelkyni. Soud mu následně uložil tříměsíční podmínku a absolvování 26 hodin preventivního kurzu. Pokud by podmínku porušil, šel by až na rok do vězení.

Následně přišel trest i od vedení NHL, které Američanovi udělilo zákaz startu ve 27 utkáních. „Toto rozhodnutí je nutné a je v souladu s pevným stanoviskem NHL, že podobný typ chování nebude tolerovat," uvedl komisionář ligy Gary Bettman. Délka trestu se ale o měsíc později díky zásahu arbitráže zkrátila o devět duelů, a proto mohl Watson už 16. listopadu nastoupit proti Arizoně.

Sestřih zápasu Anaheim - Nashville

Hned ve svém prvním startu zaznamenal asistenci u jediného gólu Predatorů. Následně bodoval i v dalším duelu proti Los Angeles. Prvního gólu se dočkal ve čtvrtém utkání v domácím střetnutí se St. Louis. Nejlepší zápas však prožil v neděli večer, kdy svým prvním hattrickem v NHL pomohl k vítězství nad Anaheimem.

Watson své trefy rozdělil rovnoměrné do každé třetiny. Nejprve v té první dorazil střelu Bonina, ve druhé tečoval v přesilové hře Josiho nahození a v závěrečné části pak minutu před koncem uzavřel své střelecké představení střelou do prázdné brány při power play soupeře.

Austin Watson z Nashvillu se raduje ze své první trefy v utkání proti Anaheimu.

Mark Humphrey

„Kdy jsem dal naposledy hattrick? Asi někdy v AHL před několika lety," zubil se Watson po utkání. „Každý hráč chce dávat góly, to všichni rádi děláme. Byla to zábava," dodal.

Kvůli zranění Kylea Turrise dostával šestadvacetiletý forvard šanci střídavě v první a druhé formaci. „Těší mě, že jsem dostal příležitost hrát s tak obdarovanými hráči jako jsou Ryan (Johansen) s Filipem (Forsbergem). Potom jsem hrál s Coltonem (Sissonsem) a Nickem (Boninem) a myslím, že se nám taky dařilo," uvedl Watson, který i přes osobní škraloup má v nadupané sestavě Predátorů své pevné místo.