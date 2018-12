Torontu se ulevilo, Nylander podepsal na šest let

Švédský hokejový útočník William Nylander se jako chráněný volný hráč domluvil na nové šestileté smlouvě na 41,4 milionu dolarů s Torontem. Dvaadvacetiletý mistr světa musel podepsat kontrakt do soboty 23:00 SEČ, jinak by nemohl v této sezoně už v NHL nastoupit. Kvůli dlouho trvající neshodě v jednáních vynechal už 26 utkání.

Generální manažer Kyle Dubas musel především vymyslet, jak se klub vejde do platového stropu. "Pracovali jsme na tom společně a jsme moc rádi, že to vyšlo," uvedl Dubas.

"Mluvil jsem s Williamem během celého toho procesu často. Vím, že je teď velice šťastný, a my s ním. Bylo by nepříjemné, kdyby nemohl v této sezoně hrát NHL. Je to špičkový mladý hráč. Jsme rádi, že je zpátky," dodal.

Nylandera si vybralo Toronto v roce 2014 jako osmičku draftu. V minulém ročníku si syn bývalého hráče Calgary, Tampy Bay, Chicaga, Washingtonu, Bostonu a New York Rangers Michaela Nylandera připsal v 82 zápasech základní části 61 bodů za 20 branek a 41 asistencí. V play off zaznamenal v sedmi duelech čtyři body za gól a tři přihrávky.

V NHL má Nylander na kontě celkem 185 utkání a 135 bodů za 48 gólů a 87 asistencí. Ve 13 duelech bojů o Stanleyův pohár přidal dva přesné zásahy a šest přihrávek. Švédsko zatím reprezentoval jen na loňském MS, kde se podělil se sedmi góly o pozici nejlepší střelce a celkem nasbíral v 10 duelech 14 bodů.