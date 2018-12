Tvrďák narazil na lva v džungli! Ochutnal vlastní medicínu, cítí satisfakci fanoušci

Ti dva po sobě šli už od začátku, že by ještě nevyřízené účty z finálové série za Wilsonův nájezd do Jonathana Marchessaulta? V úvodní dvacetiminutovce Reaves tvrdě srazil v obranném pásmu Wilsona na led, ale chystající se pěstní výměně názorů zabránili sudí. V prostřední části hry za stavu 2:1 pro Capitals pak ale útočník Knights zastihl svého soka nepřipraveného. Po drsném hitu odlétly Wilsonovi helma i hokejka a při pádu se ještě hlavou ostře udeřil o led.

Ryan Reaves with a huge hit on Tom Wilson.. pic.twitter.com/HZjLDDdp8e — Hockey Central (@HockeyCentraI) 5. prosince 2018

Hrací plochu opustil rodák z Toronta otřesený za pomoci spoluhráčů, zatímco Reaves k nevoli publika mířil za katr s pětiminutovým trestem a osobním flastrem na deset minut. Podle NBC se zřejmě jeho zákrokem bude zabývat ještě disciplinární komise soutěže (Oddělení hráčské bezpečnosti NHL), ačkoli podle trenéra vítězů Gerarda Gallanta šlo o čistý střet. „Je mi líto, že se jim zranil hráč, ale na tom zákroku jsem neviděl nic špatného," pravil.

Ochutnal svoji vlastní medicínu!

A stejný názor má i početná skupina fanoušků na sociálních sítích. „Wilson ochutnal svoji vlastní medicínu. Dobrý," těší se jeden z uživatelů a jiní se přidávají: „Zasloužil si to. Pamatujete, jak se Wilson usmíval, když zlomil čelist Zachu-Astonu Reesovi? Doufám, že dnes dostal lekci a poučí se z ní." "Reavesovi postaví sochu a obdrží klíč od města Pittsburgh," připomíná v nadsázce další z příznivců, odkud kanadský forvard do města hazardu letos v únoru přišel.

Čtyřiadvacetiletý Wilson, kterého si vybral Washington ze 16. místa draftu v roce 2012, má pověst recidivisty. Za posledních 15 měsíců byl čtyřikrát suspendován. Před startem letošního ročníku NHL surovým zákrokem sestřelil švédského útočníka Oskara Sundqvista a od vedení soutěže dostal stop na 20 zápasů.

Jen co se v polovině listopadu vrátil do sestavy Capitals, hned se popral s Folignem z Minnesoty, a minulý týden o sobě dal znovu vědět. Byl vyloučen do konce utkání poté, co sestřelil Bretta Seneyho z New Jersey Devils.

Reaves je nyní v očích fanoušků finalisty Stanley Cupu, ale i dalších, kteří Wilsona nemají příliš v lásce, za hrdinu. Sám za svůj zákrok neočekává dodatečný disciplinární trest. "Koukal se, kam přihrál, a narazil na lva v džungli. Bylo to rameno na rameno a neřekl bych, že přišel (hit) pozdě," podělil se útočník Vegas o svůj názor s novináři.