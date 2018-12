Pastrňák kámošovi z osmnáctky utekl. Vrána si ale může vystřílet světlou budoucnost

Mají toho hodně společného. Stříbro z mistrovství světa do 18 let, juniorské angažmá ve Švédsku, dokonce i draftovány byly obě české hokejové naděje ve stejném roce. Pak se ale mezi Davidem Pastrňákem a Jakubem Vránou začaly rozevírat nůžky. Washingtonský útočník si však v posledních týdnech dává záležet, aby i svému slavnějšímu bostonskému vrstevníkovi předvedl, že se o svou budoucnost dokáže postarat.

Vrána je v posledním roce nováčkovské smlouvy, po sezoně se stane chráněným volným hráčem a čekají ho vyjednávání s Capitals. A jeho agenti by si mohli pomoct pádnými argumenty. Ve 28 zápasech už pražský rodák nasbíral 17 bodů a vstřelil devět gólů, ten poslední na ledě Arizony, kde ještě neproměnil trestné střílení.

Třináctka draftu z roku 2014 šla postupnými kroky a po těžkých začátcích našla místo mezi washingtonskými hvězdami Oshiem, Ovečkinem, Bäckströmem... Pastrňák, jenž byl ve stejný rok draftován z 25. pozice, zažil raketový start.

„V Bostonu nebyl ten tým tak silný a Pasta dostal ze začátku větší šanci. On je výborný hráč a umí si formu udržet, takže to potvrdil a udělal si u Bruins jméno. Já to měl jiné u Capitals, kteří stavěli tým na Stanley Cup a kádr byl fakt nabitý. Ta moje šance přišla později," řekl pro Sport.cz Vrána.

VIDEO: Sestřih zápas Arizona - Washington

Pastrňákova hvězda vylétla vzhůru také díky skvělým spoluhráčům Marchandovi a Bergeronovi v elitním útoku. Vrána ale pod přísnou kuratelou kouče Barryho Trotze takové štěstí neměl. Občas se v minulé sezoně dokonce objevoval na tribuně, nebo ve čtvrté lajně, až se tomu divil i Ovečkin a mluvil o plýtvání talentem.

Slávu mezitím sklízel Pastrňák: góly, kličky, dravé průniky, spousta času od trenéra. A jako bonus šestiletá smlouva na 40 milionů dolarů.

Porovnání obou útočníků David Pastrňák Věk 22 let Výška 183 cm Váha 88 kilo Pozice pravé křídlo Zápasy v NHL 282 Góly 114 Asistence 121 Sezona 2018/2019 20+12 Jakub Vrána Věk 22 let Výška 183 cm Váha 88 kilo Pozice levé křídlo Zápasy v NHL 122 Góly 25 Asistence 50 Sezona 2018/2019 9+8

Pastrňák: Hokej si užívám

„Do hlavy mi sláva nestoupne. Jenom hraju hokej, snažím si to užívat. A u toho trénovat naplno a zlepšovat se každý den. Jednou v kariéře bych ale chtěl vyhrát bodování. A samozřejmě jsem střelec, takže jednou bych rád dal padesát gólů za sezonu. Ale předtím to bude ještě hrozně dlouhá práce," tvrdil pro Právo a Sport.cz Pastrňák, který se v noci na pátek trefil už po dvacáté v sezóně a drží se gól za vedoucím triem Point, Laine, Ovečkin.

I když se v NHL víc a víc mluví právě o havířovském rodákovi, Vrána už svého kamaráda z někdejší reprezentační osmnáctky v něčem předstihl: od letoška je mezi vítězi Stanley Cupu, což je i pro mnoho výjimečných hokejistů nesplnitelná meta. Vždyť ho ve své sbírce nemají taková esa jako Marcel Dionne, Peter Šťastný, Börje Salming, Mike Gartner...

Vrána má ale v tomto ohledu splněno, a že si díky zisku nejslavnější hokejové trofeje světa začal víc věřit, je zjevné.

„Naše lajna si vytváří šance, dává góly," vyprávěl v Arizoně Vrána, který měl na centru ruského šikulu Kuzněcova a na pravém křídle kanadského dravce Connollyho.

Vránu zdobí rychlost

Vrána pak do hry obhájců Stanley Cupu dodává rychlost i parádní střelu. Takovou, jakou se prezentoval už na šampionátu osmnáctek před čtyřmi lety, kdy nasázel osm branek a až za ním skončili William Nylander, Jack Eichel, nebo Auston Matthews, nastupující superstar NHL.

Vrána do tohoto elitního klubu zatím nepatří. Ale kdo ví. Při své píli může ještě dost překvapit.

„Hodně lidí mi říká, že jsem na sebe moc tvrdý, ale já si myslím, že můžu být mnohem lepší, že to v sobě prostě mám. Určitě se dá ještě víc přidat. Mám v sobě takové nastavení, že se chci pořád zlepšovat. Je to o tom pracovat tvrdě a dosáhnout svých cílů," netají se Vrána.