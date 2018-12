Postava z Matrixu i Pastrňákův mentor. Krejčí je prototyp nesobecké hvězdy

„David je pohodový kluk. I když taky trochu nečitelný. Zvlášť pro ty, kdo ho neznají," popisoval před deseti lety neznámého reprezentačního debutanta ostřílený Patrik Eliáš.

Krejčí opravdu není žádný čtverák a bavič. Sedí na něj ovšem charakteristika pro lidi narozené ve znamení býka. Zdají se uzavření a nepřístupní, ale zároveň jsou obdařeni silnou vůlí.

V rozhovorech Krejčí málokdy opomene zmínit město na úpatí Nízkého Jeseníku, kde se v dubnu 1986 narodil. V žákovském věku ale hokejově výrazně nevybočoval.

„Na Moravě Davida jako první skautoval Pavel Prštický, já se k němu dostal o něco později," vyprávěl před pár lety agent František Tausch, jenž pracuje pro společnost Global Management Group.

Sestřih úterního utkání Boston - Arizona

V juniorském věku už jeho klient zářil v Kladně, jenže v áčku šanci stejně nedostal, a tak po draftu v roce 2004, kdy si ho jako 63. v pořadí vybral Boston, odešel do zámoří.

„Bruins tehdy hodně přesvědčil bývalý reprezentant Otto Haščák, jenž působil jako bostonský skaut a o Davidovi jim dodal perfektní reference," prozradil Tausch.

V juniorském týmu Gatineau Olympiques prošel Krejčí výraznou změnou. „V Čechách jsem moc nepřemýšlel o budoucnosti. Jestli se budu živit hokejem, tím jsem se nezaobíral. Říkal jsem si, že bude fajn zahrát si extraligu, ale neřešil jsem to. V Americe jsem ale dostal hodně šancí. Viděl jsem, že to půjde. Od té doby jsem šel nahoru."

Pod vedením kouče Aloise Hadamczika získal bronz na šampionátu dvacítek v roce 2005, o tři roky později si se stejným trenérem na lavičce zahrál i seniorské MS. Za další tři roky už držel nad hlavou Stanley Cup, když byl také nejproduktivnějším hráčem play off, což je kousek, který zopakoval i v roce 2013, kdy ovšem Boston prohrál finále s Chicagem.

S takovými životopisnými položkami by měl kanadský nebo americký hokejista zaručen hvězdný status až do konce života, ale Krejčímu ani moc nevadí, když je trochu přehlížen. V Bostonu ostatně vědí, co pro ně znamená, což vyjádřila šestiletá smlouva na 43,5 milionu dolarů. Díky ní má šanci odehrát za osudový klub tisícovku utkání, což zatím u Bruins dokázala jen čtveřice legend Bourque, Bucyk, Sweeney a Cashman.

„Bylo by to hezké... Po téhle sezoně mám kontrakt ještě na další dva roky, takže když odehraju v těchto třech sezonách pokaždé aspoň 75 zápasů, tak bych na té tisícovce byl. To by bylo super," láká Krejčího.

Jediným zádrhelem bostonského čísla 46 je však čas od času zdraví. NHL ho už při premiéře 30. ledna 2007 přivítala drsně. Adam Mair z Buffala způsobil českému holobrádkovi otřes mozku... V létě 2009 musel Krejčí na operaci kyčle, která mu způsobovala problémy i v následujících letech, mezitím také onemocněl prasečí chřipkou.

Rodina se mu stala středobodem vesmíru

Po 12 sezonách v klubu z Massachusetts má už ale trochu jinou roli než před pěti či sedmi lety. S americkou manželkou Naomi také vychovávají dceru, rodina se mu stala středobodem vesmíru.

Už minulý rok se Krejčí z českého pohledu ocitl v Bostonu ve stínu havířovského rodáka a talentovaného střelce Davida Pastrňáka, kterému ale usnadnil vstup do profesionálního zámořského hokeje.

„Společně se Zdeno Chárou mi Krejča dával hodně lekcí ohledně toho, jak se má hráč NHL chovat, jak přistupovat k tréninku, aby z člověka byl opravdový profík," děkoval Pastrňák.

Při zranění Patrice Bergerona teď 32letý centr propojuje i elitní bostonský útok a Pastrňákovi s Marchandem servíruje přihrávky do ideálních pozic.

V současné éře rychlosti a přímočarosti k tomu využívá také prvky, které trefně označuje jeho někdejší přezdívka Matrix podle kultovního filmu z roku 1999, v němž mají klíčovou roli zpomalené sekvence. Krejčí totiž nečekaně dokáže ubrat ze zběsilého tempa hry, čímž dá hře novou kvalitu a vytvoří tím šanci nebo překvapivou situaci.

„Ale když nebudu hýbat nohama, tak se nedá moc zpomalit. Tu rychlost mít taky musím," drží se trendů Krejčí, kterému jen čtyři čárky chybějí, aby oslavil i jubileum 600 bodů. Že je z toho jasná převaha asistencí (zatím 418), nikoho moc nepřekvapuje.

„Jen se uvolním a čekám, že mi to Krejča hodí před prázdnou branku," zubil se Pastrňák.

Až se Bergeron vrátí do sestavy Bruins, přesune se ale jeho krajan zase pokorně do druhé lajny.

„Já na kluky vůbec nežárlím. Když se jim bude dařit jako na začátku sezony, tak je to výborné pro nás všechny. Mně jde hlavně o tým," řekl Krejčí, který sobectvím určitě netrpí.