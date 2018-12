Kouzlo je zpátky, nad Vegas se opět vznáší vítězná záře. A přispívá k ní i Nosek

Nepopsatelný rachot provází každou předzápasovou show hokejistů Vegas Golden Knights, kteří v minulé sezoně šokovali NHL postupem do finále Stanley Cupu. Mluvilo se o zázraku, pohádce o nováčkovi, který ke štěstí přišel a vlastně ani neví jak. Druhá sezona měla fanouškům klubu z Mekky hazardu přinést vystřízlivění z opojného snu...

Útočník Vegas Golden Knights Tomáš Nosek slaví vítězný gól proti New Yorku Islanders.

Začátek podle toho i vypadal. Z prvních 18 zápasů vyhráli Golden Knights jen sedm. Od poloviny listopadu ale tým z Nevady píše o dost veselejší kapitolu. Z posledních 15 duelů vyhrálo Vegas 11! Žádné z mužstev jejich Pacifické divize tak úspěšnou bilanci za uplynulých 30 dnů nemělo.

„Každý od nás čekal velké věci a možná jsme to měli na začátku sezony trochu v hlavě. Play off bylo zážitkem na celý život, jenže teď nesmíme moc koukat na to, jak hrají ostatní, ale musíme se soustředit zase sami na sebe," tvrdil český útočník Tomáš Nosek, který ve středu v newyorském Barclays Center vstřelil vítězný gól při výhře 3:2 nad domácími Islanders.

Šestadvacetiletý útočník z Pardubic letos na jaře přispěl k jízdě Vegas ze čtvrtého útoku, který měl za úkol eliminovat nejlepší formace soupeřů. Ale když se zadařilo, nepohrdl Nosek ani možností vyrazit dopředu, celkem dal ve vyřazovací části čtyři góly, což z něj dělalo 4. nejlepšího střelce týmu.

Teď by chtěl v týmové hierarchii postoupit trochu výš, což se mu zatím plní na pozici třetího centra. Zároveň by rád podepsal delší kontrakt, než je ten současný roční na necelý milion dolarů. Otázkou ale bude, jak se změní jeho vytíženost, až naskočí po zranění do hry zkušený Paul Stastny, jenž v této sezoně neodehrál ani zápas.

„Každý chce hrát postupně víc a víc. Snažil jsem se v létě potrénovat nějaké věci, ale musím makat dál a doufám, že taky začnu dávat trochu víc gólů," říká hráč, který se trefil teprve potřetí v sezoně, a z jehož statistik stále výstražně trčí 12 záporných bodů v hodnocení plus - minus.

„Nosíno je ale skvělý hráč. Je to poctivý pracant, vynikající v oslabeních. A je taky výborný do kabiny," tvrdí druhý z Čechů pod smlouvou u Vegas Tomáš Hyka, jenž byl ale po nadějném období zase odvelen do farmářského celku Chicago Wolves v AHL.

Vzepětí posledních týdnů tak mají na svědomí jiní. Gólman Marc-Andre Fleury, jenž vede statistiky v počtu výher (18) i v počtu čistých kont (5), probouzejí se rovněž hráči, kteří v minulé sezoně řídili ofenzivní manévry Vegas Jonathan Marchessault a William Karlsson.

„Nebyl to náš nejlepší zápas, ale nebyl ani nejhorší," tvrdil Nosek o výhře s Islanders. Jenže sbírat body po výkonech, které nejsou zcela dokonalé, k velkým mužstvům patří.

A příznivcům Golden Knights vlastně vůbec nevadí, že byl jejich tým loni stvořen při rozšiřovacím draftu z hokejistů, které si jejich kluby neměly důvod chránit.

Nadšení se lidí drží

Nelze než smeknout před prací klubového skautingu, na níž se výrazně podílel také Vojtěch Kučera. Tým složený generálním manažerem George McPheem precizně koučuje držitel Jack Adams Award pro nejlepšího trenéra minulé sezony Gerard Gallant.

Před každým domácím zápasem Vegas se T-Mobile Arena otřásá v základech, "hoří led" a v reproduktorech burácí Wagnerova Jízda Valkýr. Nadšení nabírá vrcholu, když se od stropu spouští k ledu obří přilba, skrze kterou pak na led vjíždějí Golden Knights.

„Lidi tady byli skvělí už v minulé sezoně a pořád se jich to nadšení drží dál. Ale mě už v tomhle ohledu asi nic nepřekvapí," pousmál se Nosek.

Jestli se o New Yorku říká, že tepe 24 hodin denně, stejné je to i v Las Vegas, o němž nazpívali velké hity Elvis Presley, Frank Sinatra nebo AC/DC. "Sin City" ve státě Nevada je na celém světě vnímáno jako symbol hazardu a pokušení. I hokej je tu hlavně obrovskou show, ze které pro fanoušky Golden Knights zase tryská radost z vítězství.