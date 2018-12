Český hokejový obránce Filip Hronek dostane další příležitost v prvním týmu Detroitu, který přišel na tři až pět týdnů o zraněného beka Mikea Greena. Jednadvacetiletého odchovance Hradce Králové povolali Red Wings z farmy v Grand Rapids z nižší AHL. V úvodu sezony Hronek v NHL debutoval a v šesti utkáních za Red Wings si připsal tři body za gól a dvě asistence. Dalšího českého beka Jana Ruttu si nevybral žádný jiný klub z listiny volných hráčů a Chicago jej poslalo na farmu do Rockfordu do nižší AHL.

Hronek se přesunul na farmu před sedmi týdny a byl v dresu Griffins velmi produktivní. Ve 20 duelech zaznamenal 18 bodů za pět branek a 13 asistencí, mezi obránci AHL mu s touto bilancí patří desáté místo.

Detroit sice už poslal Hronka na farmu těsně před startem sezony, ale kvůli rozsáhlé marodce jej po jednom dni povolal zpět. Účastník letošního mistrovství světa v Dánsku působil v nižší soutěži AHL v dresu Grand Rapids v celé minulé sezoně.

Detroit draftoval Hronka v roce 2016 ve druhém kole na 53. místě. Do zámoří odešel po draftu z Hradce Králové, za který v extralize sehrál 41 zápasů a připsal si čtyři asistence.

https://www.facebook.com/OfficialFilipHronek/posts/2244052395842717

Účastník dvou mistrovství světa dvacítek a jednoho světového šampionátu osmnáctek hrál za Griffins v AHL na konci sezony 2016/17 po příchodu ze Saginawu z juniorské OHL a získal s nimi Calderův pohár.

V minulém ročníku si připsal v AHL v 67 zápasech základní části 39 bodů za 11 branek a 28 asistencí. V pěti duelech play off zaznamenal jednu asistenci. Byl také zvolen do All Star týmu nováčků AHL.

Třiatřicetiletý Green bude mimo hru se zraněním v dolní části těla. V této sezoně zaznamenal v 23 duelech NHL 16 bodů za tři góly a 13 asistencí.

Rutta poprvé v Rockfordu

Rutta se v Rockfordu představí poprvé, protože loni po příchodu k Blackhawks z extraligového Chomutova si hned vybojoval místo v prvním týmu.

Osmadvacetiletý odchovanec Písku v březnu uzavřel nový jednocestný kontrakt na 2,25 milionu dolarů a má tento příjem zaručený i v AHL. V tomto ročníku NHL nasbíral v 23 duelech šest bodů za dvě branky a čtyři přihrávky. Před zařazením na listinu volných hráčů se nevešel do sestavy Chicaga ve čtyřech z posledních sedmi zápasů.

Do Chicaga přišel Rutta loni jako nedraftovaný volný hráč a podepsal s klubem roční dvoucestnou smlouvu. V premiérové sezoně v NHL si v 57 zápasech připsal 20 bodů za šest branek a 14 asistencí.