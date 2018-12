Musíte přidat, hoši... Ovečkin popírá trendy a chrlí góly. Bude to stačit i na Gretzkého?

Ano, kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin ve 33 letech předvádí, že střílení gólů má pořád rád. Ruský ostrostřelec nasázel v minulém týdnu ve třech zápasech sedm gólů, když stihnul dva hattricky po sobě a v čele tabulky střelců má po dvaatřiceti duelech 29 gólů, o pět víc než druhý v pořadí Jeff Skinner z Buffala. Saša jede.

Aspoň třicet gólů dal dosud Ovečkin ve všech svých zámořských sezonách, včetně té zkrácené 2012-13, která přitom měla pouze 48 zápasů. A příštím gólem dosáhne na kanonýrskou metu znovu.

„Snažím se jen dělat svoji práci. A dá se říct, že mě to i dost baví. Fakt si to užívám," pravil Ovečkin, který letos v červnu divoce slavil zisk Stanley Cupu, který v jeho sbírce, jež čítá i tři Hart Trophy a sedm Maurice Richard Trophy dlouho chyběl.

Teď už jsou ale jména šampionů z Capitals na podstavci stříbrného poháru a Ovečkin se může bavit. Jak taková legrace v jeho podání vypadá, nyní okoušejí nešťastní gólmani. Ruský kanonýr se rozjel natolik, že by dokonce mohl atakovat hranici 70 gólů, což v NHL nebylo k vidění od sezony 1992-93, kdy se střelecky rozdováděli Alexander Mogilnyj a finský nováček Teemu Selänne. Oba nakonec dali navlas stejně - 76 branek.

Ovečkinovým maximem je dosud 65 gólů ze sezony 2007-08, v té minulé mu ke střelecké koruně stačilo 49 branek, což je o šestnáct víc, než měl v ročníku 2016-17, tehdy ho přitom už mnozí začali odepisovat.

„NHL se změnila. Po třicítce hráči velmi těžce získávají smlouvy, jelikož začínají stagnovat, nebo se zhoršují. Alex je ovšem jiná třída. Má v sobě touhu se pořád zlepšovat. A hlavně to dokáže," říká kouč Capitals Todd Reirden.

„Ovieho styl plný srážek a fyzické hry je přitom velmi náročný. Kdo ho vidí poprvé zblízka, tak je ale překvapený, jak je namakaný," dodává washingtonský trenér.

Po sobotě se Ovečkin v historické tabulce držel se 636 góly na 15. místě. Pokud vydrží bez zranění a výrazného poklesu střeleckého apetitu, pak by měl v této sezoně přeskočit Davea Andreychuka (640) i Brendana Shanahana (656). A když to půjde opravdu dobře, tak i Luca Robitaillea (668).

HE'S AN ANIMAL!! BACK TO BACK HATTY'S FOR OVECHKIN!! pic.twitter.com/ZIhrL8zBmQ — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 15. prosince 2018

„Já vám říkám, že až Ovečkin skončí, bude z něj nejlepší střelec všech dob," zahlásil smířeně zatím sedmý muž gólových statistik NHL Mike Gartner, který je na čísle 708. Jaromír Jágr jako nejlepší Evropan se dostal na 766...

Když opouštěl NHL Wayne Gretzky, hovořilo se o cifře 894, kterou po sobě v gólových tabulkách zanechal, jako o nepřekonatelné. Teď se ale propočítává, kdy by hráče s přezdívkou Great One vystřídal ‚Oviraptor'.

Vydrží nasazené tempo?

Ruský bohatýr by potřeboval ještě dalších pět sezon s průměrem 47 gólů. To vše by musel zvládat až do 38 let... Je to tedy reálné?

„Ovečkin má k sobě hráče, jako jsou Bäckström, Kuzněcov, Oshie. Tihle kluci mu dokážou pomoct," myslí si Gartner. „A on sám má v sobě tolik ohně, že spoustu věcí zvládne i sám," dodává bývalá kanadská superstar.

V listopadu dal o sobě sice vědět dvacetiletý Fin Patrik Laine, jenž během jednoho měsíce vstřelil 18 gólů. Teď už ale s odstupem ve společnosti svých vrstevníků Pointa, MacKinnona, nebo Pastrňáka, zase kouká Ovečkinovi na záda.

Takže se dívejte, hoši, a učte se, jak vypadá střelec.