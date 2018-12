Skandinávský sendvič? Nejlepší lajna NHL nemá pořádnou přezdívku. Pastrňáka v ní nehledejte

Mohl by tak začínat nějaký více či méně povedený vtip. Potkali se Fin, Kanaďan a Švéd a všichni na sobě měli navlečený dres Colorada. Dvaadvacetiletý dlouhán Mikko Rantanen k němu o rok starší halifaxský expres Nathan MacKinnon a šestadvacetiletý kapitán Gabriel Landeskog, Tak vypadá formace, která do srdcí soupeřů zasévá hrůzu.

Řečí čísel je to za odehraných 34 utkání celkem 58 gólů a 150 bodů. Rantanen sice v souboji s Islanders přerušil svou čtrnáctizápasovou bodovou šňůru, ale přesto s 56 body vede statistiky před MacKinnonem, který má u jména číslo 53.

Nathan MacKinnon (vlevo) je velkým nebezpečím pro souepře.

David Zalubowski:ČTK/AP

To je tempo, s nímž by mohli dosáhnout na 135 resp. 127 bodů, což jsou cifry, které tu nebyly od devadesátých let. Nejzkušenější Landeskog je zase s 22 trefami na čtvrtém místě střelecké tabulky. Jeho osobním rekordem je přitom 26 gólů za sezonu, teď je ovšem rozjetý na padesát...

„Je to cool, když nás srovnávají s takovými hráči. Je to pro nás pocta," řekl MacKinnon, když se dozvěděl, že je trio z Colorada prvním útokem, jenž sesbíral za tak krátký časový úsek 150 bodů od doby, co v sezoně 1995/96 řádila pittsburská letka Mario Lemieux, Jaromír Jágr a Ron Francis. Ta dala do kupy za 33 utkání absurdních 203 bodů!

Mikko Rantanen z Colorada.

David Zalubowski: ČTK/AP

„Jsme prostě dobří hokejisté, a navíc nám funguje souhra. Už minulá sezona byla z naší strany výborná a teď se dál zlepšujeme. Šplháme na vrchol ledovce a míníme na něm zůstat hodně dlouho," prohlásil MacKinnon.

Kdo ví, třeba se z multinárodního tria stane jedna z nejlepších formací dějin NHL. Potřebovala by ale také pořádně zvučnou přezdívku, která ostatně doprovázela většinu famózních útočných trojic historie.

Gabriel Landeskog a jeho střela. Bude úspěšná?

Jeff Curry: ČTK/AP

V Montrealu dodnes nedají dopustit na Punch Line ze 40. let ve složení Lach, Blake a Maurice Richard. Skvěle zněla Legie zkázy, kterou v 90. letech ve Philadelphii tvořili Lindros, LeClair a Renberg, Buffalo si považuje Francouzské spojky Perreault, Martin, Robert a název Production Line mluvil za detroitské legendy Howea, Abela a Lindsayho.

Pro trio Avalanche už se objevily návrhy jako MacLaRan, Gabe's Babes, Mackstreet Boys, nebo Skandinávský sendvič...

Kdy se uchytí přezdívka, která nejlépe vystihne kvalitu trojky z Colorada?