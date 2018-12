Pittsburgh uhlídal Ovečkina a získal skalp šampionů NHL. Výhru řídil Crosby

Všechny góly ostře sledované bitvy v Capital One Areně padly v prostřední části hry. Washington dostal do vedení po přečíslení Lars Eller, ale vzápětí Sidney Crosby při vyloučení Michala Kempného šikovně tečoval Malkinovu střílenou přihrávku a srovnal skóre. Vzápětí mohl znovu naklonit misky vah na stranu domácích Jakub Vrána, ale po rychlém brejku trefil dělovkou jen tyč Murrayho branky.

Vítězný gól pak vstřelil na druhé straně po dorážce Bryan Rust, kapitán hostů Crosby si při něm připsal asistenci. Washington měl i trochu smůly, Kuzněcov při přesilovce v závěrečné dvacetiminutovce napálil puk do brankové konstrukce a po další střele ruského šikuly Murray kotouč neudržel a ten zůstal ležet na brankové čáře. Obránce Penguins Marcus Pettersson se však skokem vrhl do brankoviště a včas odklidil puk do bezpečí.

Crosby zastínil na druhé straně Ovečkina, který vyšel bodově naprázdno poprvé po čtrnácti zápasech. Že se hráčí Washingtonu a Pittsburghu nesnáší, ukázala hned první minuta. V ní domácí útočník Tom Wilson v pěstní výměně knokautoval Jamieho Oleksiaka a oba kapitáni poté na sebe pokřikovali ze střídaček, Rus dokonce vyzýval Kanaďana k bitce. Ovečkin strávil na ledě 25 minut, ale žádná z jeho pěti střel, která šla na branku, se neujala.

Crosby bodoval ve všech třech zápasech Pittsburghu s Washingtonem v této sezoně a připsal si v nich pět bodů (2+3). "Když narazíte na rivala, je zápas spojený s vyšším stupněm emocí. Mou zkušeností je, že v takových situacích ze sebe Sid vymáčkne to nejlepší," vysvětloval trenér Pittsburghu Mike Sullivan výkon lídra týmu. "Se stejným nasazením a touhou vyhrát bychom měli hrát každý zápas, pokud chceme vítězit," doplnil Crosby, druhá hvězda zápasu.

"Mají opravdu dobrý tým a hráče. Nevyhráli minulý ročník jen tak. Připadalo mi, jako by každá jejich střela mohla skončit v bráně. Jsem rád, že jsme to ustáli. Vyhráli jsme vůlí," uvedl Murray, který zneškodnil 31 střel a byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání.

Price se jubilejní výhry nedočkal

Montreal se dostal do vedení tečí Brendana Gallaghera, ale poté úřadovala elitní řada Colorada. K vyrovnání pomohl domácím i gólman Carey Price, který v utkání usiloval o jubilejní třístou výhru v NHL. Jeho chybnou rozehrávku potrestal Mikko Rantanen, s 58 body nejproduktivnější hráč soutěže. Zápas rozhodl v úvodní minutě třetí třetiny Gabriel Landeskog, když při dorážce trefil puk ze vzduchu do prázdné branky.

Podle Price gól neměl platit, protože mu puk vypadl po kolizi s Landeskogem. Rozhodčí u videa ale branku uznali.

"Vysvětlovali mi, že náš hráč zatlačil do našeho gólmana, ale to se stalo až po jeho kolizi s Landeskogem. To je důvod, proč náš brankář nesouhlasí s rozhodnutím, a já ho podporuju. Kdyby ke střetu nedošlo, puk chytil," zlobil se trenér Montrealu Claude Julien.