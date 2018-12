Ještěže dárky nenosí Marchand... Pastrňák s Krejčím by se nestačili divit

Mají před sebou náročný program, když je během čtyř dnů čekají v NHL hned tři zápasy. Po nich ale hokejisté Bostonu na chvíli od hokeje vypnou a budou slavit vánoční svátky. A útočník Bruins Brad Marchand v odlehčeném videu zodpovídal dotazy, které dárky by on sám nadělil pod stromeček některým spoluhráčům.

Marchand usedl do auta k novináři Joe Haggertymu z NBC Sports a společně vyrazili do jedné z bostonských nemocnic, aby předali dětem dárky. A cestu si zpříjemnili tím, že Marchand vymýšlel, čím by obdaroval své parťáky.

A hned jako první přišli na řadu čeští útočníci David Pastrňák s Davidem Krejčím, se kterými při zranění Patrice Bergerona nastupuje v elitní útočné formaci Medvědů.

Brad Marchand talks about what gifts he'd buy Pasta, Krejci, Bergy and DeBrusk 😂😂

(via @NBCSBoston)

Z Pastrňáka si utahoval kvůli jeho odštípnutým předním zubům. „Dal bych mu sadu nových. I když... Už vydělává dost na to, aby se o to postaral sám," chechtal se Marchand.

Po Pastrňákovi si vzal na paškál Krejčího. „Krech by si měl nechat nastřelit vlasy. Ty jeho mu totiž nějak řídnou," nepřestával se smát Marchand.

Radost z jeho prezentu by tak snad měl jen Bergeron. „Jemu bych vybral plášť Supermana. Protože on v podstatě Supermanem je," soudí Marchand o Bergeronovi, který by se do zápasové akce mohl vrátit už o víkendu.