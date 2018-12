Ani nevím, jak to tam doputovalo, přiznal Hronek po svém druhém gólu v NHL

Český hokejista Filip Hronek si ve víkendovém střetnutí s Torontem připsal svůj druhý gól v NHL. Mladý bek vystřelil na torontskou branku a puk jako kulečníková koule mezi bruslemi domácích hráčů se nakonec odrazil od torontského Zajceva za záda brankářské dvojky Garreta Sparkse. „Odrazilo se to ke mně a já jsem se pokusil vystřelit na branku. Ani nevím, jak to tam doputovalo,“ líčil po zápase český talent v dresu Rudých křídel.

Filip Hronek (17) v souboji s New Yorkem Islanders.

Filip Hronek byl do prvního mužstva Detroitu povolán teprve nedávno, nezměnilo mu to nijak vánoční plány. Vánoce stráví s kamarády v Grand Rapids v Michiganu, kde hrál doposud na farmě. V letošní sezóně začal v prvním týmu, ale pak šel do AHL:

„Počítal jsem s tím, že půjdu do Grand Rapids, jakmile se vrátí zranění hráči. Byla to dobrá zkušenost na začátku sezóny, protože jsem teď při návratu věděl, do čeho jdu. Vážím si každého zápasu, kdy mohu hrát NHL. Hodně mi pomáhá čas strávený na ledě. S každou odehranou minutou se cítím lépe. Vím, že mi trenér věří."

Za stavu 3:3, jste dostal dvouminutový trest. Po pár vteřinách Toronto nastřelilo tyčku. Byl jste z toho trochu nervózní?

Určitě to není nic příjemného být na trestné lavici. Byla to však jen tyčka, takže se nic nestalo.

Jak vypadá vaše budoucnost?

Určitě bych byl nejradši, kdybych v Detroitu mohl zůstat, co nejdéle. Potřebuji získat zkušenosti. Zde jsou hráči rychlejší a šikovnější než v AHL.

Hrajete na pravé straně obrany, alternujete někdy?

Když je to potřeba, nevybírám si, ale raději hraji na pravé straně. Jsem pravák a většina praváků hraje na pravé straně.

V mužstvu jste s Martinem Frkem, kamarádíte spolu?

Strávíme spolu hodně času. Je to skvělý parťák a má skvělou střelu. To se nedá naučit nebo dohnat trénováním.

Nyní jste hrál pod torontskou věží, ale delší dobu jste hrál pod hradeckou Bílou věží. Jak vzpomínáte na Hradec?

Na Hradec vzpomínám dost často, protože jsem tam vyrostl.