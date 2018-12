Co to bylo za zelené mužíčky? Mrázek a spol. připomněli tým, který kdysi lanařil Jágra

Tentokrát žádná červená, bílá, ani černá verze. Hurricanes si v zápase s Bostonem navlékli dresy Hartford Whalers s opravdu ‚vymazleným' logem, v němž je kromě písmene H vyvedena i ocasní ploutev velryby. Carolina je totiž následovníkem klubu z Connecticutu, který začínal v konkurenční WHA a od roku 1979 byl pak osmnáct sezon součástí NHL, než se přestěhoval do Raleighu v Severní Karolíně.

„Tohle je přesně naše hra, každý na sebe může být pyšný," chválil tým po oslnivé výhře 5:3 nad Bruins i kouč Rod Brind'Amour. Zelení mužíčci si tentokrát na ledě náramně rozuměli.

„Sice jsme prohrávali 0:2, ale stejně nikdo nepanikařil," potěšilo gólmana Petra Mrázka. Předvánoční kouzlo nakonec zafungovalo na Hurricanes, kteří tak vyhráli teprve třetí z deseti prosincových zápasů a po slibném startu sezony nyní ztrácejí sedm bodů na postupové příčky ve Východní konferenci

„Myslím si, že máme jednu z nejlepších obran v celé lize, těch střel proti nám nejde moc. Jen nedáváme branky, pořád věřím, že to přijde," řekl pro Sport.cz Mrázek.

Brankář Petr Mrázek z Caroliny.

Paul Chiasson

Možná by pomohlo, kdyby se Carolina do retro dresů převlékla častěji....

Když slavil 100. sezonu nejúspěšnější klub v historii NHL Montreal Canadiens, navlékali si jeho hráči staré modely skoro každý týden.

„To bylo fajn pro doplnění sbírky," pousmál se dlouholetý centr Habs Tomáš Plekanec. „Je ale pravda, že z koukání na jeden pruhovaný dres za chvíli bolela hlava."

Zelená barva má ale uklidňující funkci. Na konci sedmdesátých let se v dresu Hartfordu sešel i Mr. Hockey Gordie Howe se svými syny Marcem a Martym, diváci zde měli možnost fandit Daveu Keonovi a krátce i další legendě Bobbymu Hullovi.

Whalers však byli dost dlouho spíš v roli otloukánka a na časy se začalo blýskat, až když se rozehrála čtyřka draftu z roku 1981 Ron Francis, jenž si o dekádu později zahrál s Jaromírem Jágrem za šampiony z Pittsburghu.

David Pastrňák (88)a Brock McGinn (23) během utkání Caroliny s Bostonem.

Karl B DeBlaker

Hartford přitom o Jágra usiloval a nebylo daleko k tomu, aby si nejlepší český útočník všech dob se zástupci Whalers plácl. Na mistrovství světa do 20 let v roce 1990 ve Finsku skauti klubu oslovili Jágra jako první a otec českého hráče dokonce v jednom interview prohlásil, že pro jeho syna bude Hartford ideální, protože kromě hokeje bude moci na tamní univerzitě studovat management...

„Nevím, jestli to myslel vážně," podivil se Jágr ještě ve své první autobiografii, která vyšla v roce 1995. Líbilo se mu ale, že jedním z akcionářů klubu je tenista Ivan Lendl, jenž bydlel s rodinou právě v Connecticutu.

Historie se však ubírala jiným směrem. Hartford vybíral v draftu 1990 až jako patnáctý a z hráčů postkomunistického Československa si zvolil pouze slovenského beka Jerguše Baču jako číslo 141, zatímco Jágr zamířil už z 5. místa do Pittsburghu.

Sebastian Aho z Caroliny slaví gól.

Karl B DeBlaker

Generální manažer Whalers Eddie Johnston ale nakonec s Jágrem přece jen síly spojil a stačil u toho fanoušky Hartfordu vytočit k nepříčetnosti.

Společně s Francisem vytrejdoval do Pittsburghu také Ulfa Samuelssona, což byli hráči, jež přispěli ke dvěma triumfům Penguins v letech 1991 a 1992. Opačným směrem putovali John Cullen a Zarley Zalapski, kteří ale Hartfordu nic výjimečného nepřinesli a nepřímo se podíleli i na pozdější relokaci klubu do Raleighu. A Johnston pak přesídlil zase do Pittsburghu, kde necelé čtyři roky vedl Jágra i Francise jako kouč Penguins....

Na to už zůstal nevěřícně hledět i Lendl, svou náklonnost ke klubu však neztratil, ani když se z něj stali Hurricanes.

Tenisová legenda Ivan Lendl.

Petr Horník

„Pořád jim fandím, zároveň nezapomínám na dobu, kdy za Whalers hráli právě Samuelsson nebo Sean Burke. Ten přišel výměnou za Bobbyho Holíka, který v Hartfordu začínal, jenže klub tehdy potřeboval gólmana," vybavil si Lendl při jedné ze svých návštěv Česka.

Tyhle polozapomenuté příběhy teď vytáhl na světlo i předvánoční duel Hurricanes.