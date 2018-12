Z Tampy je buldozer a z Kučerova sběratel. Co Stanley Cup? Už bychom to měli vyhrát, soudí Palát

„Kdo je nejlepší hokejista na světě? Nikita Kučerov. U něj nikdy nevíte, co na ledě udělá," řekl pro Sport.cz na konci října trochu překvapivě obránce Philadelphie Radko Gudas.

O kvalitách ruského útočníka se měl možnost na vlastní kůži znovu přesvědčit ve čtvrtek, kdy se Kučerov na výhře Lightning 6:5 v prodloužení podílel gólem a třemi asistencemi.

Nikita Kučerov (86) se raduje z gólu proti Philadelphii.

Kim Klement

V posledních dvou zápasech nahrabal 25letý sběratel devět bodů, za prosinec celkem 26, ve statistikách už přeskočil i coloradský dvojblok Rantanen-MacKinnon a jako první hráč sezony překročil hranici 60 bodů.

Sestřih utkání Tampa Bay - Philadelphia

Tampa potvrzuje, že je v této sezoně největším favoritem na zisk Stanley Cupu.

„Už bychom to vyhrát měli. Kdo ví, jak bude tým vypadat za rok, až v létě doběhnou smlouvy řadě hráčů," vidí nebezpečí ústupu ze slávy univerzál Ondřej Palát.

Hvězdy mají pod smlouvami

Lightning mají sice pojištěné největší hvězdy, ale status nechráněných volných hráčů bude mít půlka současné obrany a nováčkovský kontrakt vyprší také jednomu z nejlepších střelců tohoto ročníku Braydenu Pointovi.

Teď ovšem vypadá tým nejen na papíře skoro nepřemožitelně. V brance se po doléčení daří Vasilevskému, obraně šéfuje švédský obr Hedman a góly mohou dávat všechny čtyři formace, v nichž kromě Kučerova vynikají i kapitán Steven Stamkos, Point, nebo Tyler Johnson...

„Jejich první tři útoky jsou snad nejnašlapanější v celé lize. A čtvrtá lajna je zarputilá a rychlá. No a pak taky skvěle brání," upozornil Alex Chiasson z Edmontonu.

Do konce základní části chybí sice více než čtvrt roku, přesto je jasné, že Tampa rázně pochoduje nejen k Presidents' Trophy, ale také k překonání klubového rekordu z minulé sezony, kdy posbírala 113 bodů. Má na to ještě 44 zápasů a potřebuje z nich uhrát 54 bodů. Při současné fazoně Lightning by to neměl být zase tak velký problém.

Sestřih utkání Edmonton - Tampa Bay

Pak je tu ale i solidní výstraha. Posledními vítězi základní části, kteří dokázali ve stejné sezoně vyhrát i Stanley Cup, byli v roce 2013 hráči Chicaga. Letos se o to marně pokoušel Nashville, před ním dva roky po sobě Washington, který se triumfu dočkal až ve chvíli, kdy se s ním zase tolik nepočítalo.

A na formu Capitals doplatila v konferenčním finále i Tampa. Vedla 3:2 na zápasy, jenže od té chvíle už nedala gól. „Washington byl hladovější po úspěchu," prohlásil smířeně Palát.

Yzerman dal týmu tvář

Klub ze západního pobřeží Floridy nyní předvádí vynikající hokej i navzdory tomu, že z pozice generálního manažera před sezonou nečekaně odstoupil designér současné tváře týmu Steve Yzerman.

Ten se v Tampě objevil tři měsíce poté, co klub v roce 2010 získal nový majitel Jeffrey Vinik. Člen Hokejové Síně slávy a bývalý respektovaný kapitán Detroitu se brzy vyšvihnul mezi manažerskou špičku. Sílu týmu udržoval nečekanými tahy. Např. Paláta získali Lightning až v 7. kole draftu 2011, centra Johnsona přivedl Yzerman z WHL, beka Andreje Šustra si vyhlédl na univerzitě v Nebrasce.

Když před 26 lety Tampa vstupovala do NHL, mnozí si přitom nad myšlenkou rozšíření hokeje na Floridu nechápavě ťukali na čelo. První generální manažer Lightning Phil Esposito dal v roce 1992 jako jedničce draftu před Alexejem Jašinem, nebo Sergejem Gončarem přednost Romanu Hamrlíkovi, což mu zlínský bek nikdy nezapomněl.

Úvodní sezony však byly složité. Když Chris Kontos při premiérové výhře Tampy vstřelil čtyři góly, chtěla ochranka v hale vyvést chlapíka, jenž po hattricku hodil na led čepici...

Pořád vyprodáno

Lightning také během prvních čtyř let v NHL třikrát měnili halu, než zaparkovali v Ice Palace, což je současná Amalie Arena. Tady se nyní před každým zápasem shlukují davy fanoušků v modrých dresech, kteří pak hlediště naplní až po střechu. Už pátým rokem je tu průměr 19 092 diváků na utkání, prostě je neustále vyprodáno ...

„Stalo se z nás hokejové město," tvrdil Stamkos, jehož popularita je v Tampě srovnatelná s největšími hvězdami Tampa Bay Buccaneers z NFL, nebo baseballistů Tampa Bay Rays.

Sestřih utkání Tampa Bay - Colorado

Příští rok to bude už 15 let, co Lightning vyhráli dosud jediný Stanley Cup v klubových dějinách a podepsali se pod něj tehdejší esa Martin St. Louis, Brad Richards nebo Vincent Lecavalier.

Po explozi nadšení ale přišla výluka a pak nastalo hluché období, z něhož se Lightning začali vyhrabávat až pod vedením tandemu Vinik - Yzerman. Generální manažer klubu zpopularizoval klub v dříve hokejem nedotčené oblasti třeba i tím, že zařídil distribuci tisíců hokejek a míčků místním dětem, aby si mohly přes léto zahrát za domem, nebo na ulici...

Tampa tak už dávno není klubem, kam soupeři přijedou na golf, nebo si zarybařit a večer ještě domácí nebožáky spláchnou na ledě. Spíš si teď hosté dávají velký pozor, aby z Amalie Areny neodjížděli s pěknou nadílkou.

„Na každém kroku cítíme lásku, jakou nám naši příznivci projevují," řekl Stamkos.

Rozdělanou práci by ale rád dokončil. Za poslední čtyři roky byli Lightning jednou ve finále play off a dvakrát v konferenčním finále. Nic jiného než Stanley Cup už jejich kapitána zajímat nemůže.