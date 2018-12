Za faul do hlavy pět milionů a třízápasový distanc. Backes se znovu předvedl

Útočník David Backes z Bostonu dostal od vedení NHL zákaz startu ve třech zápasech za to, že ve čtvrtečním utkání s New Jersey udeřil soupeře Blakea Colemana do hlavy. Čtyřiatřicetiletý americký hokejista tím na platu přijde o 219 tisíc dolarů (4,9 milionu korun).