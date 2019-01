Druhá šance! Francouz byl znovu povolán z farmy do prvního týmu Colorada

Český hokejový brankář Pavel Francouz se dočkal podruhé v sezoně pozvánky do prvního týmu Colorado Avalanche. Osmadvacetiletý účastník pěti světových šampionátů a únorových olympijských her v Pchjongčchangu 22. prosince debutoval v NHL, když nastoupil v průběhu utkání na ledě Arizony, ale pak se přesunul zpět na farmu do Colorado Eagles do AHL.