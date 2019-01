Pastrňák zase řádil v NHL a Boston slaví vítězství. Vidět byli i další Češi

Útočník Philadelphie Wayne Simmonds se snaží nachytat v utkání NHL brankáře Caroliny Hurricanes Petra Mrázka. Tentokrát se mu to nepovedlo.

Zápas v Bostonu patřil na začátku útočníkovi Plamenů Frolíkovi. Ten si nejdřív odseděl dvouminutový trest, ale sedm sekund po návratu z trestné lavice poslal hosty do vedení. Ještě do konce první třetiny však Bruins otočili skóre na 2:1, když u druhé trefy DeBruska asistoval Krejčí.

Na začátku prostřední dvacetiminutovky se Calgary povedlo srovnat, jenže už o 36 sekund později znovu vedl Boston. A když necelou minutu po začátku třetí třetiny skóroval při přesilovce Pastrňák, zdálo se, že domácí tým v pohodě ovládne zápas. Plameny, v jejichž brance chyběl český gólman David Rittich, ale dokázaly korigovat na 3:4.

Drama se snažil odmítnout Krejčí, jenž si připsal asistenci u další trefy DeBruska a Boston opět vedl o dvě branky. I v tomhle případě ale hosté ještě stihli korigovat a mohli se tak pokusit o hru bez brankáře. Do odkryté klece však definitivně pojistil výhru domácích Brad Marchand, když mu u gólu asistoval jeho český parťák Pastrňák.

Buffalo si na vlastním ledě poradilo s Floridou 4:3. Domácím vyšel parádně nástup a v čase 7:15 vedli o dvě branky. Na tu druhou přihrál Thompsonovi český útočník Sobotka. Hvězdou vítězných Sabres byl dvougólový střelec Jeff Skinner.

Mrázek slavil výhrou

Bitva Philadelphie s Carolinou dlouho vyznívala jasně pro hosty. Ti českého gólmana Neuvirtha překonali třikrát v prostřední dvacetiminutovce, z toho dvakrát při přesilové hře. A když v 6. minutě třetí třetiny přidal tým Hurricanes čtvrtý zásah, zdálo se, že je hotovo.

Domácí ale dokázali duel zdramatizovat, snížili na rozdíl jediné trefy. A vidět byl hodně útočník Voráček. Nejprve asistoval u přesilovkového gólu Simmondse, druhé áčko si připsal opět v početní výhodě, když skóroval Van Riemsdyk. Hosté v brance s Petrem Mrázkem, jenž nastoupil k dvoustému utkání v NHL, už si ale výhru vzít nenechali.

"Je to pro nás důležitá výhra. Samozřejmě jsem rád, když to byl můj dvoustý zápas v NHL, že dopadl dobře. A taky mě potěšilo, že přišel ten jubilejní zápas právě ve Philadelphii, kde jsem dva měsíce také působil. O to byla výhra sladší," svěřil se český gólman Petr Mrázek.

Shot so nice, Teuvo scored twice 💪 pic.twitter.com/S9qcl3oLbc — Carolina Hurricanes (@NHLCanes) 4. ledna 2019

Montreal doma zvítězil nad Vancouverem 2:0. Tým Canadiens si vybojoval náskok už do poloviny zápasu. Z čistého konta se těšil gólman Carey Price.

Duel New Yorku Islanders s Chicagem nerozhodlo šedesát minut hry, ale až následné prodloužení. V něm trefil výhru pro domácí Devon Toews. Český útočník David Kämpf se v dresu hostů neprosadil.