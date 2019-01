V extralize debutoval v brance Vítkovic v 16 letech a 45 dnech. Za měsíc a půl mu bude sedmadvacet a rád by těch startů v nejlepší lize světa ještě minimálně jednou tolik přidal.

Během šesti sezon v Detroitu Mrázek odchytal 166 zápasů, při výpomoci ve Philadelphii na konci minulé sezony jich přidal 17 a stejný počet jich nyní nasbíral v dresu Caroliny, kde chce ukázat, že má na to být jedničkou.

„V Detroitu jsem byl jako doma, ale Raleigh je super město. Mám klid, počasí je pěkné a s novým majitelem a trenéry se hokej zvednul. Cíle budou během pár let velké," netají Mrázek, že by chtěl být součástí budoucnosti Hurricanes, jenže smlouvu má nyní jen na rok...

Český gólman Petr Mrázek pomohl hokejistům Caroliny Hurricanes k výhře na ledě týmu Philadelphia Flyers v NHL. Spoluhráči mu náležitě poděkovali.

Reuters/Eric Hartline

Mezi tyčemi nebojuje o prostor se Scottem Darlingem, jak se čekalo, ale s veteránem Curtisem McElhinneym, který se ve 35 letech po šesti ne zcela vydařených štacích nečekaně chopil šance v Carolině.

Shodou okolností odchytal na Silvestra svůj dvoustý zápas také McElhinney, jako starší dostal k jubilejnímu startu přednost a přispěl k výhře 3:1 nad Philadelphií. O devět let mladší Mrázek slavil dvoustovku rovněž výhrou a také proti Flyers.

Petr Mrázek Byl draftovaný v roce 2010 Detroitem ze 141. místa V NHL debutoval 7. února 2013 proti St. Louis V roce 2013 vychytal Calder Cup pro Grand Rapids v AHL Jako jednička Red Wings měl v základní části sezony 2015-16 průměr obdržených branek 2,33 a procentuální úspěšnost zákroků 92,1 Patnáctkrát udržel v NHL čisté konto Největšímu počtu střel čelil 10. října v brance Detroitu v Carolině, ze 47 pokusů pustil tři a hosté si odvezli výhru 4:3

„Že to vyšlo právě proti Philly, kde jsem minulou sezonu dva měsíce působil, je o to sladší. Navíc mi Curtis McElhinney dluží večeři. Vsadili jsme se totiž, že ten, kdo dosáhne dvoustovky dříve, ji tomu druhému zaplatí," smál se Mrázek.

Počty zápasů českých gólmanů v NHL Dominik Hašek 735 Tomáš Vokoun 700 Ondřej Pavelec 398 Roman Turek 328 Michal Neuvirth 256 Roman Čechmánek 212 Petr Mrázek 200

Kdysi obdivoval Dominika Haška, před sedmi lety zazářil na šampionátu dvacítek v Calgary, kde byl vyhlášen nejlepším gólmanem. Na příštím juniorském MS v Třinci a v Ostravě bude jeho silueta dokonce součástí loga akce. „Logo se mi moc líbí a jsem rád, že můžu být ambasadorem tak prestižního turnaje," těší Mrázka.

Když rodiče před lety viděli, jaký mají doma talent, snažili se syna všemožně podpořit.

„V Kanadě táta viděl pukomet a okamžitě tím byl fascinovaný. Objednal mi ho, pak jsme s tím trénovali na zahradě, i na ledě při brankářských trénincích Vítkovic. Moc mi to pomohlo," líčil Mrázek, jenž získal sebevědomí při juniorském působení v zámoří.

Stejně jako ve svém novém autě se Petr Mrázek zabydloval v pozici brankářské jedničky Detroitu.

Sport Invest

„S rodiči jsme to dlouho probírali. Co škola, co by se stalo, kdyby to nevyšlo, tak co potom. Bylo to fakt těžké rozhodnutí, ale jsem rád, že jsem ho udělal. Věděl jsem, že v extralize bych to měl složité, přes juniorku mi ta cesta do NHL připadala schůdnější," nemýlil se Mrázek.

Možná si to znovu připomněl i ve čtvrtečním jubilejním duelu proti Flyers.