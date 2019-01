Čeští obránci zářili v NHL, Kempný rozhodl o výhře Washingtonu a byl první hvězdou utkání

Arizona si na domácím ledě poradila s Jezdci z New Yorku a vyhrála jasně 5:0. Tým Coyotes vedl po první třetině 2:0, v prostřední dvacetiminutovce přidal další tři góly a vyhnal z branky zkušeného gólmana Henrika Lundqvista. Jeho náhradník sice již neinkasoval, ale na osudu utkání to nemohlo nic změnit. Český útočník Filip Chytil se u poražených neprosadil.

Ďáblové z New Jersey měli skvělý vstup do utkání na ledě Vegas, když v polovině desáté minuty první třetiny vedli 2:0. Na druhé trefě Devils se asistencí podílel i český hokejista Pavel Zacha. Jenže tím dobré chvíli hostů skončily a začali se prosazovat Rytíři. Ještě do první přestávky snížili a v prostřední dvacetiminutovce už otočili skóre ve svůj prospěch. Zápas pak dovedli do vítězného konce, český útočník Tomáš Nosek v jejich dresu nebodoval.

V utkání Detroitu s Washingtonem se oba týmy vystřídaly ve vedení. První gól vstřelil tým Capitals díky přesné mušce Wilsona. Ve 27. minutě už ale vedla Rudá křídla, když se mezi střelce zapsal český obránce Filip Hronek. Jenže v poslední dvacetiminutovce pro změnu úřadovali střelci Washingtonu. Vítěznou trefu na 3:2 pro hosty obstaral necelé čtyři minuty před koncem český obránce Michal Kempný. Ten byl zvolen první hvězdou utkání.

Dallas se sice na ledě Winnipegu dostal na začátku druhé třetiny do vedení po přesilovkovém zásahu Radulova, jenže pak se ukázalo, že Stars nejsou v optimální formě. Winnipeg skóre bez problémů otočil a vyhrál 5:1. V dresu poražených se neprosadilo české duo Roman Polák – Radek Faksa. Oba Češi si připsali do statistik pouze dvouminutový trest.

Pittsburgh doma vedl v polovině páté minuty 2:0, když u druhého zásahu asistoval český útočník Dominik Simon, a zdálo se, že Tučňáci míří za vítězstvím. Nakonec ale utkání ztratili. Za vyrovnaného stavu 3:3 v poslední části hry dvakrát inkasovali a slavit může Chicago. V jeho dresu nebodoval David Kämpf.

Hokejisté Anaheimu podlehli na domácím ledě Edmontonu 0:4. Olejáři rozhodli utkání třemi trefami v první třetině. V dresu Ducks se neprosadil český útočník Ondřej Kaše.