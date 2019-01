Jak zámoří objevilo Ritticha? Špión z Calgary sledoval na Spartě úplně jiného hráče

Manažer Calgary Derek MacKinnon přiznal, že brankářské eso objevil v Praze před třemi roky, kdy ale sledoval úplně jiného hráče na jinou pozici. Přijel se podívat na útočníka Sparty Daniela Přibyla v extraligovém zápase s Mladou Boleslaví, jenže jeho pozornost upoutal brankář na druhé straně.

„Na zápas jsem šel s Danielovým agentem, seděli jsme vedle sebe a jak zápas běžel, naklonil jsem se k němu a zeptal jsem se: ,Kdo to je, ten brankář?´" vybavuje si tři roky starou událost MacKinnon v rozhovoru pro Calgary Sun.

David Rittich has been fantastic find for Calgary Flames https://t.co/lpdJjoeYaA pic.twitter.com/ui2CLEZv22 — Calgary Sun (@calgarysun) 7. ledna 2019

„ ,A proč?´ divil se agent. ,No protože se mi fakt líbí,´ odpověděl jsem. Byl až výbušně rychlý. Přestože dostal asi pět gólů, pochytal možná pět brejků a nějaké dvě tři prvotřídní šance, když v bráně doslova explodoval. V jeho hře sice byly nějaké mezery, ale ihned zaujal,“ přibližuje tehdejší první seznámení s jihlavským rodákem.

MacKinnon si následně opatřil videa z dalších Rittichových zápasů a s doporučením je předal brankářskému kouči v Calgary Jordanu Sigaletovi. „A Jordan hned první den hlásil: ,Ty bláho, tenhle kluk to má v sobě,´" prozradil MacKinnon.

Z Davida Ritticha je opora Calgary.

Candice Ward

Rittichova kariéra nabrala nečekané obrátky. Zamířil za oceán, kde postupně nakukoval do slavné NHL, v níž v této sezoně využil životní šanci. Při problémech jedničky týmu Mikea Smithe, gólmana s roční gáží 4,25 milionu dolarů, dostal příležitost a důvěru splatil parádně. Drží si průměr 2,37 inkasovaného gólu na zápas s více než 92procentní úspěšností zákroků.

I díky němu se Calgary nečekaně vyhřívá na čele Západní konference. Fanoušci při jeho zákrocích skandují lichotivou přezdívku Big Save Dave. Příznivcům trochu zatrnulo, když na začátku roku zmeškal dva zápasy z venkovního tripu kvůli zranění, ale už o víkendu se ukázal znovu ve formě, když vychytal výhru ve Philadelphii.

„Víte (MacKinnon) mi vždy posílá videa, když vyrazí do Evropy. Už mi takhle ukázal tak 20 gólmanů, ale Ritter mě z nich zaujal nejvíc. Hned byl patrný jeho cit pro hokej, schopnost číst hru. Všimnete si jeho skvělého pohybu v brankovišti a vynikající bojovnosti. Nikdy ale nevíte, jak bude brankář schopen tyto věci předvádět i tady," vrací se kouč brankářů k počátkům zájmu o českou vycházející hvězdu, která má ale stále nováčkovskou smlouvu na 800 tisíc dolarů ročně.

MacKinnon ale přiznává, že si spíš myslel, že objevil solidního brankáře pro AHL než gólmana do základní sestavy Calgary, a prozradil historku z prvního osobního setkání:

„Měl jsem v Praze domluvenou schůzku s ním a jeho agentem v hotelu. Agent volal, že má lehké zpoždění, ale David už čeká v hotelu. Já jsem sešel po schodech a dal se s ním do řeči. Zdál se mi velmi nervózní, protože mi dával jen jednoslovné odpovědi. Agent nakonec přiběhl s tím, že nás představí. Ale já mu řekl, že už jsme si spolu báječně popovídali. A on na to: ,Vždyť neumí ani slovo anglicky, vůbec netuší, co jsi mu říkal.´"