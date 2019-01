Stanley Cup ve Frýdku-Místku? Nebo v Jihlavě a v Kladně? V NHL se po 15 letech zadělává na finálový remake

Z tehdejších finálových hrdinů už v NHL nikdo nehraje, jeden dokonce ani není mezi živými... V roce 2004 se o Stanley Cup válčilo až do sedmého zápasu rozhodující série. Do play off je sice ještě spousta času a složení finálové dvojice této sezony je spíš věštěním z křišťálové koule, ale přece jen: po 15 letech se nenápadně zadělává na remake. Konferenčním tabulkám totiž vládnou stejní aktéři: na Východě Tampa Bay, na Západě Calgary.