Blíží se Voráčkův konec ve Philadelphii? Možné je všechno, tuší český útočník

Během sezony už hokejová Philadelphia vyměnila generálního manažera i hlavního trenéra, jenže obrat k lepšímu nenastal. Mužstvo i se třemi Čechy Jakubem Voráčkem, Radko Gudasem a Michalem Neuvirthem se potácí u dna Východní konference NHL a na postup do play off si zjevně musí nechat zajít chuť. A dá se předpokládat, že po změnách ve vedení týmu dojde i na trejdy v hráčském kádru. Ty se můžou dotknout i těch největších hvězd.

„Někteří kluci vám řeknou, že to jde mimo ně. Ale myslím, že když se nedaří, tak jak teď nám, máte někde vzadu v hlavě, že možné je úplně všechno. O případné výměně přemýšlíte. Samozřejmě že ano,“ přiznal po pondělní porážce 0:3 od St. Louis, která byla už sedmou v řadě, devětadvacetiletý útočník Flyers Jakub Voráček pro philly.com.

Philadelphia je po zhruba polovině základní části na předposledním místě Východní konference a na postup do bojů o Stanley Cup ztrácí propastných čtrnáct bodů.

Český útočník Philadelphie Jakub Voráček (vpravo) v souboji o puk s obráncem Calgary Noahem Hanifinem.

Bill Streicher, Reuters

„Už před dvěma roky jsem říkal, že tenhle tým je pohromadě dlouhou dobu a musíme konečně udělat nějaký úspěch. Jenže ten zatím nepřišel. Ani v této sezoně," uvědomuje si Voráček, že změny v kádru jsou zřejmě nevyhnutelné.

I výkony kladenského odchovance zůstávají za očekáváními. S deseti góly a dvaadvaceti asistencemi je sice v tabulce klubové produktivity druhý za kapitánem Claudem Girouxem, jenže třeba v hodnocení plus/minus při účasti na ledě při vstřelených a obdržených brankách je na minus osmnácti, čímž mu patří dělená pátá nejhorší pozice v celé NHL...

„Jsem tady dlouho a se spoustou kluků zůstaneme kamarády i poté, co má kariéra skončí. Ale (NHL) je hlavně byznys. Nevyhráváš, takže musíš přeřadit. Mám to ve Philadelphii rád, tak jako každý. Ale je to byznys a my nevyhráváme,“ tuší Voráček, že do 25. února, kdy je v NHL uzávěrka přestupů, se může stát cokoliv.

I on musí být připravený na všechno. Byť jeho výměna do jiného klubu NHL nemusí být lehce proveditelná s ohledem na jeho vysoký plat, který by značně zatěžoval platový strop zájemce. Voráčkovi totiž až do sezony 2023/24 běží kontrakt podepsaný v létě 2015, díky kterému si ročně přijde na 8,25 milionu amerických dolarů.

Jakub Voráček(vpředu) smutní po prohře s Columbusem.

Matt Slocum, ČTK/AP

Třeba Toronto ale v roce 2015 k podobné výměně sáhlo, když do Pittsburghu poslalo Phila Kessela, jenž pobíral 8 milionů dolarů ročně. Maple Leafs se rozhodli k přebudování a omlazení kádru, a dnes patří mezi nejlepší mužstva NHL. A i Tučňákům se angažování Kessela vyplatilo, vždyť jim v letech 2016 a 2017 pomohl vyhrát Stanley Cup

Může Voráček dopadnout podobně jako Kessel? „Každý musí (možnou výměnu) cítit, teda pokud se nejmenujete Claude Giroux. Ta otázka, jestli tu budeme i dál, je v hlavách každého. Nějaké (spekulace o přestupech) si pročítám každý den," připouští Voráček.