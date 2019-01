Tohle už bylo za hranou! Vytočená hvězda sjela trenéra a groteskně spadla z lavice

Jeho lajna s Landeskogem a Rantanenem patří mezi ty nejobávanější v celé NHL, jestli dokonce není tou vůbec nejlepší. Hlavně díky tomuto ofenzivnímu trojlístku se Colorado dlouho drželo mezi top týmy Západní konference, jenže v posledních týdnech tabulkou padá a v současné chvíli by se do play off dostalo jen na divokou kartu.

Ne však kvůli tomu, že by jeho elitní útočná formace polevila. Avalanche jsou až příliš zranitelní v defenzivě, v posledních dvou duelech dostali dohromady dvanáct gólů. Hlavně kvůli zmatkům v obraně prohráli osm z uplynulých devíti zápasů.

Poslední nezdar přišel na ledě Calgary. A když forvard Flames Matthew Tkachuk uzavřel deset vteřin před koncem zápasu trefou do prázdné branky na konečných 5:3 pro domácí, MacKinnonovi ruply nervy.

Se 66 kanadskými body třetí nejproduktivnější hráč probíhajícího ročníku NHL seděl na střídačce a pořádně vytočený pokřikoval na kouče Colorada Jareda Bednara stojícího za ním. Následně mrštil lahví a vedle sedící Landeskog musel MacKinnona taháním za rukáv uklidňovat, aby se krotil.

Mistr světa z roku 2015 se snažil ze sevření Landeskoga vymanit, místo toho ale na lavici ztratil stabilitu, přepadl dozadu a ustlal si na zadek. Když se pak posadil zpátky, zachytily kamery, jak na Bednara volá: „Dělej, sakra, svoji práci."

MacKinnon ani Bednar tento výstup po utkání nekomentovali, až příští dny ukážou, jestli se útočník za své chování kouči omluví.