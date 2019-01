Krejčí pálil a byl za hvězdu, Pastrňák přihrával. Boston pak srazil úder ze vzduchu

Český útočník David Krejčí vstřelil chvíli před koncem gól do sítě Montrealu po asistenci svého krajana Davida Pastrňáka, ale jejich Boston zápas NHL ztratil v prodloužení. Krejčí byl alespoň vyhlášen druhou hvězdou utkání. Další Češi sbírali asistence. Jednu si připsal v dresu New Jersey Pavel Zacha, dokonce dvě áčka zaknihoval obránce Philadelphie Radko Gudas, jednu přihrávku má na kontě i jeho spoluhráč Jakub Voráček.

Hokejisté New Jersey doma po divoké přestřelce porazili Chicago 8:5. První dvacetiminutovka nedávala tušit brankové hody, Ďáblové vedli 1:0. Ve druhé třetině se ale rozjeli a odskočili soupeři dokonce na 6:1. V úplném závěru druhé části hry pak sice hosté dvěma rychlými zásahy korigovali manko, ale náskok Devils vyhlížel dál slibně.

Hosté zkusili ještě vystřídat gólmana, ale ani to rozjeté Ďábly nezastavilo. Ve 49. minutě se do statistik zapsal také český útočník Pavel Zacha, když asistoval u gólu Bretta Seneyho na 7:4. Po dalším snížení Blackhawks zkusili hosté hru bez brankáře a risk jim nevyšel. Blake Coleman, který vstřelil úvodní gól utkání, v závěru pečetil výhru Devils. Blackhawks nepomohly ani čtyři body (2+2) Patricka Kanea.

Hodně gólů padlo také v utkání Philadelphie s Minnesotou. Hosté v polovině deváté minuty vedli 2:0 a zdálo se, že Flyers mají před sebou další bídný zápas. Ještě před první přestávkou však vylepšil náladu domácím dvěma trefami James Van Riemsdyk. U prvního gólu, jenž padl v přesilovce, asistoval útočník Jakub Voráček. U zásahu na 2:2 pak pro změnu obránce Radko Gudas.

Hosté šli na startu druhé třetiny znovu do vedení, ale ani tentokrát jej neudrželi. Hrdinou této části hry byl v domácím dresu Nolan Patrick, když dvěma góly otočil skóre a ještě asistoval u trefy na 5:3. Minnesota zkusila do poslední třetiny vyměnit gólmana a povedlo se jí snížil na rozdíl jedné branky, závěr duelu ale patřil Flyers. Ti vyhráli 7:4, když poslední gól dal do prázdné branky po asistenci Gudase pohotový Van Riemsdyk a mohl slavit hattrick.

Na domácím ledě propadl v bitvě se St. Louis tým Washingtonu. Capitals sice vedli po první třetině 1:0 po přesilovkovém gólu Ovečkina, ale to byla jejich poslední radost. Tým Blues během osmi minut druhé části hry nastřílel tři branky a zápas měl od té chvíle pod kontrolou. Vítězství hostů pečetil kanonýr Tarasenko. U poražených se neprosadili Michal Kempný ani Jakub Vrána.

Své fanoušky nepotěšilo ani Toronto, které podlehlo Coloradu 3:6. Po bezbrankové první třetině šli domácí v polovině čtvrté minuty druhé části do vedení 2:0 a nikoho nejspíš nenapadlo, že nakonec zápas ovládne tým Avalanche. V jejich dresu zazářil autor hattricku Carl Söderberg. Za stavu 3:4 zkusili Maple Leafs odvolat brankáře, do prázdné klece však dvakrát inkasovali.

Na výhru doma nedosáhl Boston v utkání s Montrealem. Bruins sice vedli po zásahu Marchanda, ale hostům se povedlo vývoj otočit. Osmatřicet sekund před koncem pak dotáhl zápas alespoň do prodloužení David Krejčí gólem na 2:2, asistoval mu u něj i krajan a jmenovec Pastrňák. Jenže už po patnácti sekundách prodloužení se trefil ze vzduchu Petry a vítězství slaví Canadiens.

Naplno zabral Edmontom, když nasázel Buffalu sedm branek. V úvodu byla k vidění gólová smršť. Hosté po minutě vedli, ale už v polovině páté minuty prohrávali 1:3, aby v čase 8:57 korigovali ze svého pohledu na 2:3. U trefy Rodriguese asistoval český útočník Vladimír Sobotka.

Drama se ale nekonalo, protože Olejáři skvěle zvládli vstup do druhé a třetí třetiny, kdy vstřelili po dvou brankách.