Jeden Pasta vládne všem... Jak by po půlce základní části vypadaly české ceny NHL?

Polovina základní části NHL utekla svižným tempem a za chvíli je tu tradiční přehlídka nejlepších hráčů sezóny: All Star Game. Po třech letech došlo i na pozvánku pro českého hokejistu. Bostonský útočník David Pastrňák se vyšplhal mezi zářivé hvězdy soutěže.

Kdybychom měli vybírat ceny NHL pouze z českých hráčů, ta nejprestižnější by bez nejmenších pochyb patřila právě 22leté kometě z Havířova. Ale co ty další? Kdo by si je zasloužil?

Hart Trophy - nejužitečnější hráč: David Pastrňák (Boston)

Nejproduktivnější Čech i nejlepší střelec. Sezonu má rozjetou na 95 bodů a 45 gólů. Za prvních 300 utkání, která dosud v NHL odehrál, má dokonce srovnatelná čísla s Jaromírem Jágrem. V elitním bostonském útoku není tím, kdo čeká, co pro něj vymyslí Marchand s Bergeronem, ale dokáže sám tvořit, nebo se individuálně prosadit drzým únikem, vylepšil si střelu. Cítí zodpovědnost za celý tým. ‚Pasta' dorůstá ve světového hráče.

David Pastrňák (vpředu) oslavuje se svými spoluhráči svůj vítězný gól v zápase proti Torontu.

John E. Sokolowski, Reuters

Vezina Trophy - nejlepší brankář: David Rittich (Calgary)

V Kanadě měl zabojovat o post dvojky, místo toho z místa jedničky Flames nečekaně vyšoupnul konkurenta Smithe. Po pondělku patřil do top 10 v nejsledovanějších statistikách: počtu výher (17), procentuální úspěšnosti zákroků (92,0) i průměru inkasovaných gólů (2,45). V brance chytá velmi úsporně, neukvapuje se. To ale neznamená, že občas nepředvede parádu zralou do sestřihů toho nejlepšího.

Gólman Calgary Flames David Rittich (33) se překonával a i jeho zásluhou Plameny slaví výhru na ledě Chicaga Blackhawks.

Matt Marton, ČTK/AP

Norris Trophy - nejlepší obránce: Michal Kempný (Washington)

Loni touto dobou se skoro loučil se zámořím. Z Chicaga, kde příliš nehrál ho vysvobodil trejd do Washingtonu. Získal důvěru, místo vedle vynikajícího beka Carlsona a nakonec i Stanley Cup, kterým se v létě chlubil v Brně a v Hodoníně. Od Capitals dostal čtyřletou smlouvu na 10 milionů dolarů a ‚klid na práci'. Osmadvacetiletý zadák ji zvládá skvěle, v průměru je na ledě skoro dvacet minut na zápas a k tomu už nastřílel gólů jako za dvě předchozí sezony dohromady. S 25 kladnými body navíc patří mezi nejlepší pětku ve statistice plus-minus.

Hokejisté Washingtonu slaví na ledě Detroitu vítězný gól českého obránce Michala Kempného. Oslavovat spěchají Alex Ovečkin (8), Matt Niskanen (2), Jevgenij Kuzněcov (92) a Tom Wilson (43).

Tim Fuller, Reuters

Calder Trophy - nejlepší nováček: Filip Chytil (NY Rangers)

Pořád bojuje o své místo, ale slavný klub z Manhattanu věří, že právě v devatenáctiletém klukovi z Kroměříže se skrývá zářivá budoucnost. Sám sice říká, že se pořád učí, ale když dostal šanci v elitní lajně, dával góly v pěti zápasech po sobě. Nikdo jiný z českých nováčků nedostal takový prostor. Možná snad v médiích...

Útočník NY Rangers Filip Chytil v utkání proti NY Islanders.

Brad Penner, Reuters

Selke Trophy - nejlépe bránící útočník: Tomáš Hertl (San Jose)

Tady je silná konkurence. Roli obranáře ve svých klubech výborně zvládají Ondřej Palát z Tampy, Radek Faksa z Dallasu, Michael Frolík z Calgary i Pavel Zacha z New Jersey. Volba redakce ale padla na patrně nejuniverzálnějšího Čecha v NHL. Statný mladík ze San Jose může hrát v oslabení i v přesilovce, dokáže vyhrávat buly a významně podpořit ofenzívu. Když to nejde jinak, soupeře prostě převálcuje. Jeho maximem bylo dosud 46 bodů, ale nyní je na 38 a do konce základní části mu chybí ještě pětatřicet zápasů. Tak jen ať zůstane zdravý.

Tomáš Hertl (48) ze San Jose a Nino Niederreiter z Minnesoty.

Stacy Bengs, ČTK/AP

Masterton Trophy - oddanost hokeji: Martin Hanzal (Dallas)

Dlouhodobé problémy se zády ho znovu dostaly na operační stůl, několikaměsíční martyrium rehabilitací ale překonal a vrátil se do sestavy týmu z Texasu. Comeback se neobešel bez problémů, dvoumetrový centr zvládl sedm utkání a od Vánoc je zase na marodce. Že se ale v jednatřiceti letech s NHL ještě nehodlá loučit, o tom už předložil dost důkazů.

Martin Hanzal (10) z Dallasu střílí gól v zápase proti Detroitu.

Tony Gutierrez