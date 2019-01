Sníh jako poslední záchrana? Gólman se v NHL snažil obalamutit rozhodčí. Uspěl?

Čtyřiatřicetiletý trojnásobný vítěz Stanleyova poháru se v momentě, kdy zjistil, že byl odvolán na střídačku, do své klece během oddechového času vrátil. Důvod? Do brankoviště se snažil nahrnout sníh, který by tak případně mohl zastavit puk směřující do opuštěné branky.

Jenže toho si pozorný hlavní rozhodčí Gord Dwyer s čárovým arbitrem všimli a Fleurym nahromaděný sníh odstranili. Následně o tom informovali i Gallanta, který vzal celou situaci s úsměvem.

Vegas se nakonec srovnat nepodařilo, Winnipeg naopak dvakrát skóroval do prázdné branky a připsal si vítězství 2:1.