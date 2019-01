Že se hraje, nevadí. Neměl na ledě co dělat, přesto spěchal na pomoc

Náročný zápas má za sebou útočník týmu St. Louis Blues Zach Sanford. Poté, co absolvoval souboj u mantinelu, se jen ztěžka zvedal. Cestou na střídačku se mu však dostalo nečekané pomoci od člověka, který podle pravidel neměl v tu chvíli na ledě co dělat.

Jeden z mnoha střetů u mantinelu, jakých jsme už viděli tisíce. V utkání mezi New Yorkem Islanders a St. Louis Blues se Zach Sanford po souboji s útočníkem Caseym Cizikasem jen velmi neochotně a pomalu sbíral z ledu. Až potud na situaci není nic zvláštního.

Zajímavé však je to, co se dělo potom. Sanford, viditelně otřesen, pomalu dojížděl ke střídačce, když v tom mantinel přeskočil jeden z členů realizačního týmu Blues a šel svému hráči na pomoc přímo na led. A to i přesto, že rozhodčí po zákroku nepřerušil hru, což - jak lze ve videu také vidět - nelibě nesl i minimálně jeden Sanfordův spoluhráč, Vladimir Tarasenko.

Zápas skončil vítězstvím Islanders 2:1 v prodloužení.