Simon mezi legendami. Crosbymu by mohli platit dvojnásobek a pořád by se to vyplatilo, říká český vyslanec v Pittsburghu

Loni se ale situace podstatě změnila. Čtyřiadvacetiletý bývalý sparťan podepsal jednocestnou smlouvu a tím pro něj začala úplně nová hokejová kapitola. Trpělivost se vyplatila.

Konečně se vám sezona rozběhla podle představ, je to tak? Nastupujete vedle Crosbyho, Malkina, bodů už máte víc než za tři předchozí roky dohromady...

I mean... Pardon, já už jsem hrozně dlouho nedělal rozhovor v češtině (směje se). Samozřejmě jsem byl hrozně rád, když jsem podepsal jednocestnou smlouvu, o čemž jsem snil. Mám mnohem víc klidu, abych se mohl připravovat, výkonnostně růst. A za dva roky si zase můžu říct o lepší kontrakt. Celkově mám ze sezony dobrý pocit, body mi naskočily. I když pak jsme na chvíli začali prohrávat. Bylo to takové udřenější a nemohli jsme vyhrát, i když jsme hráli dobře.

Jak jste se z krize dostávali?

Všichni jsme věřili v náš systém, v to, jací jsme hráči. Začali jsme dělat správné věci, které když dodržujeme, tak zápasy vyhráváme. Takový pokles se nám přihodil už předtím v podobné části sezony... Nebyla to jednoduchá situace, ale zase jsme na místech pro play off a já se taky cítím dobře. Nějaké góly tam padají.

DOMINIK SIMON TAPS ONE HOME 16 SECONDS INTO THE 2ND!#LetsGoPens pic.twitter.com/hJc3vVRlgE — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 20. ledna 2019

Teď můžete užívat komfortu, jaký NHL poskytuje, ale vzpomínáte ještě na to, co vám dala farmářská léta ve čtyřicetitisícovém Wilkes-Barre?

Bylo to pro mě hodně složité. Dvacet let jsem žil v Praze, kde jsem měl pohodlí domova, všude spoustu známých. A najednou po mistrovství světa mi řekli, že jdu na farmu, kde jsem na začátku ani neměl hrát. Tak jsem si říkal, že se na to asi vykašlu. Jsem rád, že jsem to tam přežil. Ty nejtěžší a nejnepříjemnější věci vám do života dají nejvíc.

Zpětně jste za takovou zkušenost vděčný?

Dá se to tak říct. To, co mi chybělo, taková ta schopnost srovnat se s nepohodlím, tak to jsem si osvojil. Hokej se na farmě hraje docela jiným způsobem. Zápasy jsou všelijaké, servis není dobrý a moc peněz taky nemáte. A k tomu město, které je takové podivné... NHL si pak vážíte o to víc. Pokud tedy nejste blázen. Ale na farmě jsem zase potkal Mikea Sullivana, což je vynikající charizmatický kouč, který se nerozpakuje zařvat na hráče i na sudí. Hokejově ale člověk roste právě až v NHL.

Vy k tomu navíc máte ty nejlepší učitele: Crosbyho, Malkina, Kessela...

Je to strašné štěstí a klika, že můžu být mezi takovými hokejisty. Odmalička jsem je sledoval a najednou jsem vedle nich v lajně. Jsem hrozně rád, že jsem součástí takového týmu.

A pak, že na něj v Pittsburghu zanevřeli... Jágrovská výzdoba před kabinou Penguins.

Marek Burkert, Právo

Co teď znamená Crosby pro Pittsburgh na ledě všichni vidí, ale jaká je jeho role pro tým v zákulisí?

Crosby je obrovský charakter. Není to jen výborný hokejista, ale taky parádní člověk a lidi se ho snaží následovat. Je na něm velký tlak. Podle toho, jak se snaží a dělá různé věci, tak se pak chová zbytek týmu. Pro klub je velké štěstí, že tady je. Mohli by mu platit klidně dvakrát tolik a stejně by se to pořád vyplatilo. A to samé 71 (Malkin), to je stejně vynikající hokejista i člověk. Když máte lídry, v jejichž stopách se snažíte jít, tak je to k nezaplacení.

Po nějaké době jste oživil českou stopu v klubu, který byl hlavně díky Jágrovi mezi hokejovými fanoušky v Česku nesmírně populární. Je to ještě nějak znát, že za Penguins hrávala tak početná česká enkláva?

Stoprocentně. Není to jen Jágr, na kterého se tu vzpomíná. České hráče připomíná třeba i výzdoba na chodbách v hale. Martin Straka, Robert Lang... I další Češi tady hodně dokázali.

Nejen Jaromír Jágr zanechal v Pittsburghu výraznou českou stopu. Na snímku v Post-Gazzette oslavuje Robert Lang svou trefu ze série proti Buffalu v roce 2001.

Marek Burkert, Právo

Když Penguins vyhráli poslední dva Stanley Cupy, nebyl jste ještě stálým členem týmu. Motivuje vás i fakt, že mezi šampiony zatím nejste, i když síla na to v Pittsburghu pořád je?

To stoprocentně. Ty dva roky, co se vyhrálo, jsem odehrál bohužel jen pár zápasů. Ten tým je strašně kvalitní a vnímám, že šance tam je. Není to tak, že bych neviděl cíl před sebou. Je to dosažitelné a snažíme se dělat všechno, aby se to zopakovalo.

Poslední tři roky jste se v play off vždy utkali s Washingtonem a vítěz série nakonec vyhrál i Stanley Cup. Jaké to je být součástí největší rivality v NHL?

My to máme dost vyhrocené i s Philadelphií, která má docela nepříjemné, agresivní fanoušky... S Washingtonem si ale vzájemně máme co oplácet, je tam bohatá historie, to máte pravdu.

'Mama Jagr' obhlíží Lester B. Pearson Award, kterou v roce 1999 její syn získal společně s Hart Trophy a Art Ross Trophy.

Marek Burkert, Právo

Ve vašem posledním zápase s Capitals proběhla rvačka už v první minutě a Crosby s Ovečkinem si ostře vyměňovali názory...

Takhle to mezi námi chodí. S některými týmy chvíli trvá, než se něco semele, ale s Capitals hrajeme několikrát do roka, jsou v naší divizi, takže je hned znát ta naše rivalita.

Za Pittsburgh v letech 2007-09 hrával Petr Sýkora a už tehdy tvrdil, že Penguins Ovečkina přímo nesnášejí. Je to po letech podobné, nebo se to ještě vyhrotilo?

Není to vyhrocené vyloženě proti Ovečkinovi, ale vůči Washingtonu obecně. Každý hráč má u nás s někým osobní historii, každý si vede svoji válku. Celkově je teda nemusíme. Oni to víc probírají spíš fanoušci, ale když už se ptáte... Tak třeba Tom Wilson nám nepřijde jako moc chytrý hráč. (Loni v play off dostal distanc na tři zápasy, když pittsburskému Aston-Reeseovi způsobil otřes mozku a zlomil čelist - pozn.).

Takže teď to Washingtonu máte v plánu vrátit za loňské play off.

Bylo by to ideální.