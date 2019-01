Washingtonu nestačila asistence Kempného a prohrál posedmé v řadě

V úvodu druhé třetiny Kempný založil akci, po níž Washington vedl 2:1. Český obránce z vlastního pásma přihrál na červenou čáru puk T. J. Oshiemu, který ho posunul na pravou stranu do jízdy Alexandru Ovečkinovi. Nejlepší kanonýr soutěže dal 37. gól v sezoně, kterým vyrovnal ligový rekord v produktivitě hráčů narozených v Rusku. Ovečkin má na kontě 1179 bodů stejně jako Sergej Fjodorov.

"Je to samozřejmě mimořádné, krásné. Je to pro mě obrovské privilegium, zvláště když jsme spolu hráli v jednom týmu a mohl jsem se od této legendy učit. Jsem si jistý, že má taky radost," uvedl Ovečkin, který se v úvodní třetině za stavu 0:0 srazil se spoluhráčem Oshiem. Vynechal proto pár střídání a podstoupil vyšetření, zda neutrpěl otřes mozku.

Toronto otočilo zápas čtyřmi góly v rozmezí 34. až 51. minuty. Washington, který prohrál sedm utkání v řadě naposledy v lednu 2014, má problémy s obrannou hrou. V minulých třech zápasech inkasoval 21 branek a pokaždé měl jeho soupeř ve svém středu třígólové střelce. O den dříve nasázel Capitals hattrick Tomáš Hertl ze San Jose.

"Potřebujeme hrát lépe jako tým. Každý musí podat lepší výkon," podotkl útočník Washingtonu Nicklas Bäckström. "Známe systém a víme, že funguje. Děláme ale příliš mnoho chyb, každý z nás. Přestávka (pro Utkání hvězd) nám přijde vhod. Užijeme si čas s rodinou a přáteli a vrátíme se připraveni," doplnil Ovečkin.

Anaheim přišel do konce sezony o útočníka Ondřeje Kašeho, jenž musí na operaci s ramenem, které si poranil před týdnem. Kalifornský klub ve středu podlehl St. Louis 1:5 a připsal si čtrnáctou porážku z posledních 16 utkání. Ducks vyslali na branku jen třináct střel. Krize Anaheimu se promítla i v tabulce Západní konference, v níž se propadl mimo postupové příčky do play off.

Aktuálně je desátý s jednobodovou ztrátou na osmé Colorado, které doma nestačilo na Minnesotu 2:5. Stejným poměrem prohrál i Vancouver s Carolinou.

Alex Galchenyuk se poprvé od výměny do Arizony představil v Montrealu a vstřelil v závěru vyrovnávací gól, který ale rozhodčí později odvolali kvůli ofsajdu. Kanadský klub nakonec udržel výhru 2:1. "Pokaždé (asistenti) kontrolují záznam, když puk překročí modrou čáru. Zaslouží si pochvalu, protože já jsem to neviděl. Upozornili mě, že to byl ofsajd a to nás zachránilo," uvedl kouč Montrealu Claude Julien.

Velkou překážkou pro hokejisty Vegas se stal gólman Nashvillu Juuse Saros, který kryl 47 střel a dovedl tým k výhře 2:1. Finského gólmana, který si vytvořil osobní maximum v počtu zásahů během utkání, nevyzrál se čtyřmi pokusy ani Tomáš Nosek.

Výsledky NHL: Toronto - Washington 6:3 (1:1, 2:1, 3:1) Branky: 20., 43. a 51. Kadri, 34. N. Zajcev, 37. Matthews, 60. Marner - 19. Bäckström, 24. Ovečkin (Kempný), 58. Niskanen. Střely na branku: 37:44. Diváci: 19 148. Hvězdy zápasu: 1. Kadri, 2. Nylander, 3. Andersen (všichni Toronto). Montreal - Arizona 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) Branky: 10. Drouin, 45. Reilly - 39. Garland. Střely na branku: 24:31. Diváci: 21 002. Hvězdy zápasu: 1. Armia, 2. Tatar, 3. Price (všichni Montreal). Colorado - Minnesota 2:5 (2:2, 0:2, 0:1) Branky: 6. Söderberg, 13. Barrie - 7. a 28. E. Staal, 17. Spurgeon, 40. Coyle, 49. Suter. Střely na branku: 22:28. Diváci: 17 310. Hvězdy zápasu: 1. E. Staal, 2. Suter (oba Minnesota), 3. Söderberg (Colorado). Anaheim - St. Louis 1:5 (1:1, 0:2, 0:2) Branky: 7. Sprong - 11. Tarasenko, 23. Sanford, 28. Sundqvist, 49. Bozak, 50. Blais. Střely na branku: 13:32. Diváci: 16 795. Hvězdy zápasu: 1. Sanford, 2. R. O ́Reilly (oba St. Louis), 3. Sprong (Anaheim). Vegas - Nashville 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) Branky: 9. Pacioretty - 21. Johansen, 24. Bonino. Střely na branku: 48:27. Diváci: 18 477. Hvězdy zápasu: 1. Saros (Nashville), 2. Schmidt, 3. Eakin (oba Vegas). Vancouver - Carolina 2:5 (0:0, 2:5, 0:0) Branky: 23. Leivo, 26. Bärtschi - 22. a 34. Niederreiter, 27. McKegg, 34. D. Hamilton, 37. T. Teräväinen. Střely na branku: 26:34. Diváci: 18 373. Hvězdy zápasu: 1. Niederreiter, 2. T. Teräväinen, 3. D. Hamilton (všichni Carolina).