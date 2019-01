Vše jde podle plánu, snad bude legrace. Pastrňák je jediným Čechem na setkání hvězd NHL

Odměna pro ty, kteří jsou nejvíce vidět, předvádí skvělé výkony a baví fanoušky. NHL má o víkendu před sebou sešlost nejlepších, utkání hvězd. All Star Game si zahraje také David Pastrňák z Bostonu. Dvaadvacetiletý nejlepší střelec Medvědů bude jediným z Čechů, který se na této sledované slávě představí. Před ním byl ve výběru naposledy Jaromír Jágr, a to před třemi lety.

Jedni v pauze vyrazí na dovolenou za teplem, nejproduktivnější český hráč v NHL nazuje v San Jose brusle, vezme hokejku a bude bavit fanoušky. I sebe. Havířovský rodák zažije premiéru na tomto výjimečném setkání.

„Mám dobrou sezónu díky mým spoluhráčům," děkoval přes server nhl.com Pastrňák, který má v útoku Patrice Bergerona a Brada Marchanda. Spolu vytvořili jednu z nejúdernějších útočných trojicí v probíhající sezoně NHL.

All Star NHL v San Jose se blíží.

Oni tři vládnou statistikám Bostonu, celkem nasbírali 150 bodů, Pastrňák má 56 bodů (27+29). „Užiju si to, zaměřuju se na sezonu. Snažím se zůstat pokorný, ale zároveň je to zábava. Moje rodina je opravdu šťastná a pyšná," nezapomněla hvězda NHL zmínit své nejbližší.

Pastrňák se stane sedmým hráčem Bruins, který si All Star zahraje. Před ním to byli David Backes (2011), Bergeron (2015, 2016), Zdeno Chára (2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012), Jaroslav Halák (2015), Marchand (2017, 2018) a Tuukka Rask (2017). „Jsem šťastný za něj, jsem na něj hrdý, rozhodně si to zaslouží," je spokojený trenér Medvědů Bruce Cassidy.

Dobrou náladu má i Pasta.

"Na víkend se moc těším, doufám, že tam bude spoustu legrace. Je to velká zkušenost, tady být s takovými hráči, doufám, že si to užijeme. V sezoně se cítím výborně, hlavně, že jsem zdravý. Důležité je, že se mohu každý den zlepšovat. Zatím jde vše podle plánu," dodal Pastrňák.