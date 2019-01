Plzeň ulovila velkou rybu. Ze zámoří se vrací Moravčík

Téměř dvoumetrový bek pomohl Škodě v loňském ročníku k extraligovému bronzu a povedenou sezonu završil premiérovým startem na mistrovství světa v Dánsku, kde si v osmi utkáních připsal gól a dvě přihrávky. Následně uzavřel dvouletý nováčkovský kontrakt s Montrealem, kam odešel spolu s plzeňským spoluhráčem Davidem Skleničkou.

Do prvního mužstva Canadiens se však plzeňský odchovanec neprosadil a nastupoval pouze za Laval Rocket v AHL, kde odehrál 20 zápasů s bilancí jednoho gólu a dvou asistencí. Čtyři utkání odehrál také za Brampton Beast v ECHL.

✍️ | Michal Moravčík se vrací domů, s naším klubem podepsal smlouvu do konce sezóny 2019/2020! 🤩 💙

„Michal bude určitě pro naši obranu posilou a samozřejmě ho rádi znovu v týmu přivítáme. S naším klubem se dohodl na smlouvě do konce následujícího ročníku extraligy s dodatkem, že v případě zajímavé nabídky ze zahraničí se můžeme domluvit na jeho odchodu," řekl Tomáš Vlasák, sportovní manažer klubu.

Kdy nastoupí?

Čtyřiadvacetiletý hokejista hájil v tuzemské nejvyšší soutěži pouze barvy Plzně, za níž sehrál celkem 211 zápasů, v nichž zaznamenal 47 bodů (14+33) a k tomu nastřádal 53 kladných bodů ve statistice plus/minus.

„Víme, jak hraje a co od něho očekávat. Věříme, že pro nás bude výraznou posilou pro závěrečné boje v základní části," těší se na návrat vysokého obránce hlavní trenér Plzně Ladislav Čihák. „Osobně si cením především toho, že Michal chce hrát za Plzeň a má touhu nám pomoct. Je naším odchovancem a pro nás je cenné, že se vrací domů. Momentálně není jasné, kdy nastoupí do extraligového utkání, nejprve si o tom s ním musíme pochopitelně promluvit a probrat, jak se bude cítit po fyzické stránce."

Čerstvá akvizice by měla s Plzní poprvé trénovat ve čtvrtek. „Těším se na kluky do kabiny a také na to, že si s nimi budu moct opět zahrát v jednom týmu," vzkázal Moravčík. „Z Kanady jsem sledoval každý zápas Plzně, a dokonce se mi podařilo vidět i několik utkání v přímém přenosu. Kluci udělali velký kus práce v Lize mistrů a zaznamenali skvělý výsledek, jenom je škoda, že se nepodařilo dojít až do finále," dodal.