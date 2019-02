Scéna jako z hororu! Mistr světa v bezvědomí a kaluži krve, vyděšený Voráček se omlouval

Byla to scéna jako z hororu, jejímž nešťastným aktérem byl i český hokejový útočník Philadelphie Jakub Voráček. Právě do jeho brusle se totiž deset minut před koncem základní hrací doby duelu NHL smolně zachytila hokejka Alexandera Edlera z Vancouveru a švédský obránce si následně přivodil ošklivé zranění v obličeji.

Edler netušil, že má hůl zaseknutou do Voráčkovy brusle a nepustil ji, čímž si bohužel uškodil. Hokejka ho stáhla k ledu, o který se obličejem uhodil. Rozhodčí po pár vteřinách přerušili hru a že je zle, věděli nejen oni, ale i spoluhráči Edlera a Jakub Voráček, který se k rodákovi z Östersundu začal sklánět.

Dvaatřicetiletý Švéd upadl do bezvědomí a pod jeho obličejem se objevila kaluž krve. „Bylo to příšerné. Nevěděl jsem, co se stalo. Viděl jsem jen, jak rozhodčí píská, přerušuje hru a jde se podívat, jak na tom Eddie je. A všichni najednou začali řvát směrem k záchranářům. Vůbec na tom nebyl dobře," ošíval se po utkání Chris Tanev, Edlerův parťák v obranné dvojici.

„Jakmile se udeřil o led, vůbec se nehýbal. To na tom bylo to nejděsivější. Nikdy přesně nevíte, co se děje, když někdo upadne do bezvědomí. A do toho, když vidíte tolik krve... Modlíme se za něj, snad to nebude vážné a brzy se zotaví," říkal centr Canucks Bo Horvath.

Přivolaní záchranáři následně přemístili zkrvaveného Edlera na nosítka, na kterých už švédský zadák alespoň seděl. Voráček, který v utkání rozhodl o výhře Flyers 2:1 vítězným gólem, k Edlerovi při jeho odjezdu z ledu přijel a poklepal mu na nohu na znamení omluvy a přání brzkého uzdravení.

Dvojnásobný mistr světa Edler zamířil ze stadionu do nemocnice, kde podstoupil vyšetření rentgenem a CT. Vancouver zatím o stavu svého klíčového zadáka, který v tomto ročníku odehrál v průměru 23 a půl minuty na zápas, neinformoval.

Alexander Edler z Vancouveru a jeho krvavé zranění v obličeji po neúmyslném kontaktu s Jakubem Voráčkem z Philadelphie.

Matt Slocum, ČTK/AP

„Takové věci vámi otřesou. Zranění sice v hokeji přicházejí, ale tohle nebyla sranda," uzavřel devětadvacetiletý centr Canucks Brandon Sutter.