Vrána dal kuriózní gól, zabodovali i Pastrňák a Zacha

Po Vránových akcích dával Washington ve třetí třetině na 2:0 a 3:1. Český útočník nejdříve asistoval u trefy Bretta Connollyho a poté vstřelil kuriózní gól zpoza branky.

Jeho bekhendovou přihrávku zblokoval Ben Hutton, puk se snesl od horní síťky branky na záda gólmana Jakoba Markströma a zapadl do branky.

"Vím, že jejich hráč (Vrána) jel za branku doprava, a když jsem se přemisťoval k pravé tyčce, nevěděl jsem, kde je puk. Najednou přede mnou začali hráči šermovat hokejkami, ucítil jsem, že mě něco trefilo do zad, otočil jsem se a chtěl jsem ještě lapačkou zasáhnout, ale už bylo pozdě," uvedl Markström.

Obránce Michal Kempný si v utkání připsal tři kladné body do statistiky +/-.

Alexander Ovečkin, který asistoval u prvního gólu Washingtonu, se stal nejproduktivnějším rodilým Rusem v historii NHL. Ve 14 sezonách má na kontě 1180 bodů (644+536), o jeden více než Sergej Fjodorov (v 18 sezonách 483+696).

Nejvíce bodující Rusové v historii NHL: 1. Alexander Ovečkin 1180 bodů 1055 zápasů 2. Sergej Fjodorov 1179 1248 3. Alexander Mogilnyj 1032 990

Zacha těžil z přihrávky naslepo od Jespera Bratta, po níž střelou do odkryté branky vyrovnal na 1:1. Hráči Los Angeles rozhodli v úvodních dvou minutách třetí třetiny, v nichž odskočili na 4:1. Tři góly dělilo 80 sekund a dva z nich dal Tyler Toffoli. Výhru zpečetil v závěru Ilja Kovalčuk. Ruský útočník se vrátil do New Jersey poprvé od léta 2013, kdy nečekaně odešel do Petrohradu a nedodržel kontrakt na sto milionů, který měl vypršet v roce 2025.

Fanoušci Devils jeho odchod považovali za zradu a zápas s Los Angeles ukázal, že mu ještě neodpustili. Na Kovalčuka bučeli už při představování hráčů soupeře a pokračovali v tom pokaždé, když vstoupil na led. Intenzita jejich hněvu ještě stoupala, jakmile měl puk na hokejce.

Bostonský Patrice Bergeron ozdobil tisící start v soutěži dvěma góly, na oba mu přihrál Pastrňák. Ten bodoval v šestém utkání za sebou a během série si připsal tři góly a osm přihrávek.

Po jeho akci padl první gól zápasu, když českého hráče v přečíslení skvělým zákrokem vychytal brankáře Robin Lehner, ale na Bergeronovu dorážku už nestačil. Po vyrovnání Islanders strhl vedení na stranu Bostonu ve 47. minutě Peter Cehlárik. Při hře Islanders bez gólmana jel Pastrňák sám na branku, ale podíval se zpět a nesobecky přihrál Bergeronovi.

"Překvapil mě. Když jsem viděl, že se několikrát ohlédl, říkal jsem si 'Ale ne, on mi přihraje'. Ale věděl jsem, že jsme byli sami a může si to dovolit. Moc si toho vážím, hodně to pro mě znamená," komentoval gesto českého útočníka Bergeron, který všech tisíc utkání odehrál za Boston. "Samozřejmě to byl pro mě výjimečný zápas a hlavně jsem si přál, abychom vyhráli," dodal jubilant.

Paul Maurice je v 52 letech nejmladším trenérem, který odkoučoval 1500 zápasů. Jeho svěřenci mu ale k jubileu výhru nedopřáli, protože Winnipeg doma podlehl San Jose 2:3 v prodloužení. Hosté rozhodli v oslabení. V dresu vítězů vyšel Tomáš Hertl bodově naprázdno, navíc byl na ledě u dvou inkasovaných branek.

Hokejisté Vegas, kteří předchozí čtyři zápasy prohráli, otočili utkání na ledě lídra soutěže Tampy Bay z 0:2 a vyhráli 3:2 po nájezdech. Tomáš Nosek se nevešel do základní sestavy vítězného mužstva.

Výsledky NHL: Boston - NY Islanders 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Branky: 23. a 60. Bergeron (na obě Pastrňák), 47. Cehlárik - 37. Eberle. Střely na branku: 27:29. Diváci: 17 565. Hvězdy zápasu: 1. Bergeron, 2. T. Rask (oba Boston), 3. Lehner (NY Islanders). Buffalo - Minnesota 5:4 po sam. nájezdech (1:0, 2:3, 1:1 - 0:0) Branky: 47. a rozhodující sam. nájezd S. Reinhart, 5. Rodrigues, 28. C. J. Smith, 32. Dahlin - 27. a 34. Spurgeon, 38. Coyle, 59. Parise. Střely na branku: 39:45. Diváci: 16 847. Hvězdy zápasu: 1. S. Reinhart (Buffalo), 2. Spurgeon (Minnesota), 3. Eichel (Buffalo). Florida - St. Louis 2:3 (1:0, 0:0, 1:3) Branky: 19. Borgström, 41. Barkov - 44. Parayko, 52. R. O'́Reilly, 57. Dunn. Střely na branku: 24:34. Diváci: 10 243. Hvězdy zápasu: 1. Dunn (St. Louis), 2. Barkov, 3. Borgström (oba Florida). New Jersey - Los Angeles 1:5 (0:1, 1:0, 0:4) Branky: 24. Zacha - 41. a 42. Toffoli, 7. Kempe, 42. Phaneuf, 58. Kovalčuk. Střely na branku: 30:25. Diváci: 14 508. Hvězdy zápasu: 1. Toffoli, 2. Campbell, 3. Kopitar (všichni Los Angeles). Pittsburgh - Carolina 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Branky: 20. Martinook, 33. Pesce, 59. Ferland, 60. Svečnikov. Střely na branku: 23:32. Diváci: 18 435. Hvězdy zápasu: 1. McElhinney, 2. Martinook, 3. Pesce (všichni Carolina). Washington - Vancouver 3:2 (1:0, 0:0, 2:2) Branky: 3. Oshie, 46. Connolly (Vrána), 53. Vrána - 49. Markus Granlund, 60. Pettersson. Střely na branku: 31:32. Diváci: 18 506. Hvězdy zápasu: 1. Holtby, 2. Vrána, 3. Kuzněcov (všichni Washington). Montreal - Anaheim 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) Branky: 8. a 17. Gallagher, 10. Kotkaniemi, 43. Danault - 32. Getzlaf. Střely na branku: 32:25. Diváci: 20 680. Hvězdy zápasu: 1. Gallagher, 2. Drouin, 3. Armia (všichni Montreal). Tampa Bay - Vegas 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0) Branky: 7. B. Point, 35. Joseph - 37. Eakin, 46. Zykov, rozhodující sam. nájezd Tuch. Střely na branku: 26:37. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Stamkos, 3. B. Point (všichni Tampa Bay). Nashville - Arizona 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) Branky: 23. C. Smith, 28. F. Forsberg, 34. Ellis, 54. Järnkrok, 58. Josi - 17. Hinostroza, 45. Stepan. Střely na branku: 47:26. Diváci: 17 295. Hvězdy zápasu: 1. Ellis, 2. Josi, 3. C. Smith (všichni Nashville). Winnipeg - San Jose 2:3 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1) Branky: 4. Wheeler, 21. Perreault - 11. Couture, 43. Sörensen, 63. Pavelski. Střely na branku: 27:38. Diváci: 15 321. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Wheeler (oba Winnipeg), 3. Couture (San Jose). Colorado - Columbus 3:6 (2:2, 1:1, 0:3) Branky: 12. E. Johnson, 19. Zadorov, 35. Girard - 14. a 59. Dubois, 1. Bjorkstrand, 40. Atkinson, 51. J. Anderson, 53. Wennberg. Střely na branku: 30:37. Diváci: 15 398. Hvězdy zápasu: 1. J. Anderson (Columbus), 2. E. Johnson (Colorado), 3. Dubois (Columbus). Edmonton - Chicago 2:6 (2:1, 0:0, 0:5) Branky: 17. a 19. Draisaitl - 2. E. Gustafsson, 44. Hayden, 46. D. Strome, 46. P. Kane, 47. Caggiula, 53. Kahun. Střely na branku: 27:35. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. J. Toews (Chicago), 2. Draisaitl (Edmonton), 3. Ward (Chicago).