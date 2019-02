Alexandr Veliký má další rekord v NHL. Výš už je jen nebe, píší v Rusku

Češi mají svého Jágra, pro Rusy je hokejovým bohem pro změnu Alex Ovečkin. Ten se stal ruským rekordmanem v zámořské soutěži, když nasbíral 1180 kanadských bodů a vzal po deseti letech rekord Sergeji Fjodorovovi. Ruská média Ovečkina oslavují, tvrdí, že výš už je teď jen nebe. „Mluvil jsem s Fjodorovem a řekl mu, že je to pro mě velká čest. Máme spolu skvělý vztah, jsem si jistý, že je rád, že když už ho měl někdo překonat, tak že jsem to právě já,“ řekl pro nhl.com Ovečkin. „Být nejlepší je něco výjimečného," dodal.

Když se v červnu loňského roku muchloval se Stanley Cupem, nikdo nepochyboval o tom, že je ruský hokejista Ovečkin šťastný. Slavná trofej mu ve sbírce chyběla. Uteklo pár měsíců a ruský bohatýr v zámoří zase zářil jako sluníčko. I bez poháru. Po utkání s Vancouverem, kdy asistoval u gólu Oshieho, se totiž stal nejlepším Rusem v historii NHL. Nasbíral už 1180 kanadských bodů.

„Když začnete hrát hokej, tak sníte o tom, že se třeba jednou dostanete do NHL. Když se mi to splnilo, tak jsem si říkal, že by bylo fajn dát za mořem pár gólů. A teď jsem ruským číslem jedna, to je přece úžasné,“ vykládal nadšeně Ovečkin. Dobře ví, kolik skvělých hokejistů z jeho země ve slavné soutěži válelo. A on je teď všechny strčil do kapsy.

„Konkurence byla obrovská, v NHL hrála řada ruských legend. Stálo mě to hodně práce, abych se dostal na první místo. Ale povedlo se to a já jsem vděčný všem, co při mně stáli,“ tvrdil hokejista a zdůraznil, jak moc mu pomohla na vrchol jeho rodina a speciálně jeho otec. „Jeho podpora byla pro mě moc důležitá,“ dodal kanonýr.

Dosud byl ruským rekordmanem Sergej Fjodorov. Ten nasbíral v NHL 1179 kanadských bodů. Ten poslední si připsal 11. dubna 2009 v dresu Washingtonu a symbolicky byl u toho na ledě tehdy i jeho parťák z útoku Ovečkin. Pro něj byl Fjodorov modla, však také v dětství hrdě nosil triko s obrázkem tehdy slavnějšího krajana.

„Sergej byl nejlepší hokejista, s jakým jsem kdy hrál,“ uznal nový ruský rekordman. „Měl jsem to štěstí, že jsem s ním mohl hrát. Byl pro mě takový hokejový táta,“ svěřil se.

Alexandr Veliký, jak se Ovečkinovi také v Rusku přezdívá, má momentálně 1180 kanadských bodů a dá se čekat, že ještě nějaký přidá. Ovšem pokud by se chtěl dostat do TOP 10 celé NHL, musel by nejspíš na ledě rozpoutat doslova uragán. Desátý Phil Esposito má na kontě 1590 bodů.