Rittichova hvězda září nad Calgary. Jsem detailista a občas ve mně bouchnou saze, připouští gólman Flames

Vaši čeští předchůdci v NHL Tomáš Vokoun, nebo Ondřej Pavelec vzpomínali, jak se v brance ocitli vlastně z donucení. Co vy? Je to i váš případ?

To bych neřekl. Mně to bylo nabídnuto někdy v sedmi letech, jelikož nějak chyběl gólman. No a já byl v té době ze třídy ten nejpružnější. Pořád jsem dělal nějaké provazy, tak mě strčili do branky.

Nemá kluk v tomhle věku spíš chuť dávat góly, než jim zabraňovat?

Já jsem rád, že jsem se takhle rozhodl. V útoku jsem hrál, jen když byly nějaké sranda mače. Jediný problém byl přemluvit taťku.

Bál se o vás?

To ani ne. Ale prostě se mu to moc nelíbilo. Tak jsme na něj s mamkou udělali trochu podpásovku. On jel někam pískat a my vyrazili na můj první zápas do Znojma, kde mě postavili mezi tyče a už mě odtud nikdo nedostal.

V té době kolem let 1999, 2000 byl český hokej na vrcholu. Lákalo vás to už jako kluka třeba při sledování mistrovství světa si jednou zachytat za reprezentaci?

Doma jsme se dívali pilně, ale pochopitelně mě to ještě nenapadlo, že bych mohl být takhle nahoře. Já jsem ale strašně vděčný, že jsem si mohl na šampionátu loni zahrát. To byla veliká zkušenost.

Český brankář David Rittich z Calgary byl hlavní hvězdou utkání NHL proti Carolině.

Gerry Broome, ČTK/AP

V dobách zlatého hattricku se národní tým opíral o Romana Čechmánka, nebo Milana Hniličku. Byli to pro vás vzory?

K českým brankářům a tomu co dokázali, mám velký respekt, ale mně se spíš líbili ti kanadští. Hlavně Patrick Roy z Colorada. A když jsem byl starší, tak Carey Price z Montrealu.

Kdy vám došlo, že byste se chytáním mohl živit?

To záleží na individuálním pocitu, ale většinou to bývá tak kolem dorostu, juniorů. Tam se rozhoduje. Já na tom byl stejně.

Spousta talentovaných hráčů ale končí v teenagerovských letech. Zamilují se, chytnou se kámošů. To se vás netýkalo?

Já si pamatuju, že mi v Jihlavě trenéři Svoboda a Dršata naordinovali tréninky sedm dnů v týdnu po dobu tří měsíců. Takže tím mi případné šílené nápady hodně utlumili.

Český hokejový brankář David Rittich v novém reprezentačním dresu.

Český hokej

V mládežnických reprezentačních výběrech jste se ale neobjevil, i když výkonnostně byste na to měl, jak jste to nesl?

Já o tom nechci takhle přemýšlet. Dneska z našeho ročníku chytáme v NHL jen dva: Petr Mrázek a já. Tehdy si to ale ti kluci prostě zasloužili víc, aby mohli hrát za nároďák. Měli lepší výsledky.

Po ochodu z Jihlavy do Mladé Boleslavi se ale ještě nezdálo, že z vás roste gólman pro NHL. David Výborný vás prý párkrát v kabině i seřval, je to pravda?

Já to nedávno četl a chtěl jsem Davidovi hned napsat, co si to vymýšlí (směje se). Ale je možné, že mě párkrát nějak usměrnil. Já byl mladej a Vejba je osobnost nejen pro Boleslav, ale pro celý český hokej. Tak od něj to člověk vezme.

Probírali jste spolu nějak váš odchod za moře?

Moc jsme toho nestihli, z mojí strany byl ten odchod dost rychlý. S Calgary jsem byl sice v kontaktu, ale úplně to nevypadalo, že bych podepsal smlouvu. Normálně jsme se připravoval na sezónu v Boleslavi, odjeli jsem na soustředění do Špindlu a najednou bum a na stole jsem měl kontrakt do NHL.

Skaut Flames Derek MacKinnon prý přijel do Česka sledovat sparťana Daniela Přibyla, ale v brance Boleslavi jste ho zaujal spíš vy, je to tak?

Nevím, jestli ve mně hned viděl gólmana pro zámoří, ale určitě jsem mu za jeho tehdejší návštěvu hodně vděčný.

Myslíte, že ke kontraktu vám pomohla i vaše výška? Mít přes 190 cm je současný gólmanský trend v NHL.

Rozhodně to je pro brankáře velké plus. Hraje to roli v poziční hře, při vykrývání úhlů. Určitě to je výhoda, že jsem tak narostl...

Jste pořád takový puntičkář, co se týče rozboru vašich výkonů?

Já jsem hrozný detailista. Většinou po každém zápase s trenérem gólmanů Jordanem Sigaletem probíráme každou maličkost.

Okamžik štěstí. David Rittich (vpravo), gólman Calgary Flames, udělal radost svému bratrovi Tomášovi (vlevo), když domluvil setkání s maskotem Plamenů.

www.nhl.com/flames

Co to bylo naposledy po utkání s Carolinou?

K tomu jsme se ještě nedostali. Předtím ale byla pauza na Utkání hvězd a volný týden, takže jsem dostal připomínky jen mailem. A prý to bylo vesměs v pořádku.

Sám jste o sobě prohlašoval, že jste nervák, už jste se naučil víc ovládat?

Mentální příprava je hodně důležitá, ale jakmile začne zápas, dostanu se do pohody velice rychle. Občas se mi ale stane, že do mě někdo píchne hokejkou, bouchnou ve mně saze a ty emoce jdou velice rychle ven. Trenér gólmanů už mě zná tři roky, tak pár těch mých extempore taky zažil.

Občas se říká, že brankáři jsou v rámci týmu dost zvláštní patroni. Souhlasíte?

Taky jsem pár takových zažil, ale to jsou vážně jen výjimky. Tohle se tvrdí strašně dlouho a táhne se to ještě z dob, kdy to možná tak bylo... Já sám jsem ale hodně do party, to by vám spoluhráči určitě řekli (směje se). My tady v Calgary hodně držíme při sobě.

To je možná jeden z důvodů, proč se na ostatní týmy Západní konference díváte z prvního místa. O Flames se mluví jako o spolufavoritech na Stanley Cup.

Je to super. Do konce základní části ale chybí ještě 29 zápasů. Může se stát spousta věcí. Já bych radši nepředbíhal a nedělal nějaké prognózy.