Český gólman Mrázek zamotal šéfům Caroliny hlavu. Je lepší a lepší, píšou v zámoří

Pořádně zamotanou hlavu má vedení hokejové Caroliny. A může za to i český gólman Petr Mrázek. Chytá skvěle. Daří se však i jeho parťákovi McElhinneymu, a tak oba brankáři bojují o místo týmové jedničky. Hurricanes se díky tomu perou o příčky, které pomůžou týmu do bojů o Stanley Cup, což jsou příjemné starosti, které řadu let klub neměl. V zámoří už se ale také řeší, jak to bude v příští sezoně. „Kdo je a není jednička, se teď v klubu moc neřeší. Hlavně, že se daří týmu," říká gólman Petr Mrázek.

Mrázek v klubu uzavřel smlouvu na rok, s platem jeden a půl milionu dolarů šel proti minulému kontraktu o dost níž, ale nebral to jako nějaké ponížení. Právě naopak. Tvrdil, že chce dokázat, že umí chytat, a dobrými výkony si toužil říct o nový, vylepšený kontrakt. První krok udělal, když se postaví do branky, je v drtivé většině případů velkou oporou.

„Jsem spokojený s tím, jak se nám daří jako týmu. Máme šanci dostat se do play off, což je skvělé. A co se týče mých výkonů, jsou snad nejvyrovnanější v kariéře, tak doufám, že to půjde dál až do konce sezony," hodnotí Mrázek ze zámoří.

Brankář Petr Mrázek (34) se spoluhráči z Caroliny po výhře nad Edmontonem.

Walter Tychnowicz, Reuters

Pravda je, že i když se týmu nedaří, v brance má oporu. Ať už v podobě Mrázka, nebo jeho parťáka McElhinneyho. Média píší o impozantních výkonech obou brankářů. I proto se rozproudila debata, jak to klub vyřeší směrem do budoucna. „Konkurence je a vždycky bude velká. Ale v dnešním hokeji jsou potřeba pro sezonu dva kvalitní brankáři. V NHL je sezona hodně náročná, dost se cestuje, takže se v brance střídáme. Jednička se v Carolině teď moc neřeší," tvrdí Mrázek.

Leckdo by ale měl rád jistotu, že právě on je pro klub brankářem číslo jedna. Zvláště, pokud se mu ve slavné zámořské soutěži daří. „Momentálně je to tak, že pokud oba budeme podávat výborné výkony, tak prostě budeme chytat," netrápí se český gólman tím, že si občas sedne na střídačku a plní roli náhradníka. Ví, že jeho šance přijde.

Problém pro Hurricanes je, že ani jeden ze zmíněných brankářů nemá zatím smlouvu pro další sezonu. Jak se vedení zachová? Vytrejduje některého z úspěšné dvojice, nebo nabídne nové smlouvy. Luxus v podobě takhle spolehlivé brankářské dvojice v Carolině dlouho nepoznali. Média si všímají, jak Petr Mrázek roste a s každým dalším startem je větší a větší oporou. Navíc připomínají, že Curtis McElhinneymu je pětatřicet, takže směrem do budoucna se jeví jako přijatelnější varianta kontrakt pro o devět let mladšího Čecha.

„Rád bych v Carolině zůstal," neskrývá Mrázek. Dobře ale ví, že pokud se jej klub rozhodne vytrejdovat, nic s tím nenadělá. Co nejlepšími výkony v brance se snaží dokázat, že si zaslouží pokračování u Hurricanes. „Uvidíme, co se stane teď před uzávěrkou přestupů, ale věřím, že se s klubem domluvíme na delší spolupráci," dodává brankář, který v NHL působil už v Detroitu či Philadelphii.