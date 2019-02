Fanoušci valili oči a zůstali v šoku, koho potkali v metru

Čtvrteční tréninková jednotka týmu proběhla na náměstí Nathana Phillipse, na které hokejisté zamířili ze Scotiabank Areny městskou hromadnou dopravou, metrem.

Ve výpravě nechyběli kromě trenéra Mikea Babcocka ani hráči Connor Brown, Zach Hyman, Patrick Marleau, Jake Muzzin, Justin Holl, William Nylander, Travis Dermott, Andreas Johnsson, Pär Lindholm, Auston Matthews, Frederik Gauthier, Mitchell Marner a Jake Gardiner.

Všichni navlečeni do výstroje, až na brusle. Gólmani Frederik Andersen a Garret Sparks si nasadili i betony. Cestující v metru tak zažívali pořádný šok.

„Myslím, že jsme pár lidí opravdu překvapili. Někteří nastupovali do vlaku s hlavou dole, a když ji najednou zvedli, byli v šoku. Bylo to úžasné. Je bezva udělat něco odlišného a dostat se do kontaktu s fanoušky," říkal pětadvacetiletý útočník Connor Brown.

Mike Babcock se připravoval na možnost, že mu fanoušci budou chtít dávat rady, jak mužstvo vést v zápasech po taktické stránce.

Fun with our fellow riders on the rocket this morning. #LeafsForever pic.twitter.com/tq9zk8DqIt — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 7. února 2019

„Byli ale dostatečně rozumní na to, aby to nedělali. Už jsem dřív narazil na lidi, kteří mi říkali, co bych měl dělat. Tak se jich vždycky ptám, čím se živí, a jestli nechtějí, abych se u nich zastavil. Že jim s radostí poradím, jak pomoct jejich firmě, aby na tom byla líp," smál se Babcock.

Samotný trénink pak proběhl v uvolněné atmosféře, hokejisté si během něj zahráli i menší turnaj tří proti třem.

„Bylo to úžasné. Nacházeli jsme se hned v srdci města, okolo nás byly mrakodrapy. Cítili jsme úžasnou podporu od našich fanoušků. Už jen to, že jsme trénovali venku, změnilo celou atmosféru, neskrýval dobrý pocit z netradiční události hvězdný útočník Toronta John Tavares.

„Cítili jsme se jako děti, zahráli jsme si menší turnaj a byla to fakt zábava," dodal s osmapadesáti kanadskými body druhý nejproduktivnější hráč Toronta.