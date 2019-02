Zacha vyzrál v NHL na krajana v brance Caroliny a slavil vítězství

Český útočník Pavel Zacha pomohl gólem svému New Jersey k vítězství nad Carolinou 3:2. Hosty nezachránil ani tradičně skvělý gólman Petr Mrázek. V barvách Bostonu sice nastoupili v jednom útoku Češi David Pastrňák a jeho jmenovec Krejčí, ale proti Coloradu se neprosadili. Bruins zvítězili 2:1 v prodloužení.

Brankář Caroliny Hurricanes Petr Mrázek, sleduje radost hokejistů New Jersey Devils poté, co jej překonal český útočník Pavel Zacha (37)

Zacha se do zápasových statistik zapsal nejprve dvouminutovým trestem za držení, ale chvíli po návratu z trestné lavice vše odčinil vedoucím gólem, když se prosadil po ideální přihrávce z kruhu na vhazování. Jeho krajan Mrázek do konce třetiny inkasoval ještě jednou, kdy nestačil na Johanssonovu dorážku zblízka.

I při rozhodující akci zápasu nechala obrana českého gólmana na holičkách a po rychlé akci skóroval opět nehlídaný Johansson. Největší hvězdou zápasu byl švýcarský útočník Nico Hischier, jenž asistoval už všech zásahů Devils.

Hokejisté St. Louis rozehráli slibně duel na ledě Nashvillu a po druhé třetině vedli 3:1. Nakonec však po šedesáté minutě výhru neslavili. Predátoři dovedli duel do prodloužení, kde však už po šestnácti sekundách rozhodl zápas ve prospěch Blues kanonýr Tarasenko, jenž zkompletoval hattrick.

Na straně domácích dal dva góly Švéd Arvidsson a jednou trefou jej podpořil krajan Forsberg.

Až v prodloužení vyhrál doma i Boston nad Coloradem. České hvězdy Bruins nebodovaly. Tým Avalanche šel na bostonském ledě do vedení, ale po druhé třetině bylo srovnáno a čekalo, kdo utkání rozhodne.

Nakonec se do role největší hvězdy pasoval útočník první formace domácích Brad Marchand. Ten se asistencí podílel na první trefě a pak v čase 64:03 vystřelil Bruins vítězství.

Na domácím ledě neuspělo Buffalo v duelu s Winnipegem. Hosté se ujali vedení na začátku druhé třetiny v oslabení, ale Šavle dokázaly manko ještě před druhou přestávkou vymazat. V poslední dvacetiminutovce však udeřily hvězdy Jets. Necelé čtyři minuty před koncem skóroval Wheeler, aby do prázdné branky podtrhl triumf Winnipegu Scheifele. Vladimír Sobotka se na straně domácích neprosadil.

V bitvě Chicaga s Detroitem se radoval z výhry 5:2 tým Blackhawks. Domácí do utkání skvěle vstoupili a vedli po první třetině 2:0. Skóre otevřel mladý Němec Dominik Kahun, který se v utkání celkem blýskl dvěmi trefami a jednou asistencí. Rudá křídla sice v 56. minutě snížila na 2:3 a trochu zápas zdramatizovala, ale to bylo z jejich strany vše. Už za minutu totiž navýšil vedení Chicaga Kane a pak ještě skóroval Toews do odkryté klece.

Domácí vyhráli i v utkání New Yorku Islanders s Minnesotou a to 2:1. Ostrované potvrdili těsnou výhrou dobrou formu, když vyhráli čtyři z posledních pěti duelů ve slavné zámořské soutěži. To tým Wild je na tom přesně opačně. V posledních pěti utkáních zvítězil jen jednou.

Florida před vlastním publikem prohrála s Tampou Bay. Zápas orámovaly trefy ruského útočníka Nikity Kučerova. Ten v 5. minutě otevřel skóre, aby 48 sekund před koncem v přesilovce pečetil výhru hostů na 5:2. Připsal si navíc i jednu asistenci.

Dařilo se týmu New York Rangers. Ten uťal čtyřzápasovou vítěznou sérii Toronta, když zvítězil 4:1. Jezdci vedli po první třetině 2:1, ale duel byl i nadále vyrovnaný. Rozhodlo se až v posledních deseti minutách. McQuaid navýšil vedení Rangers a Hayes dvacet sekund před koncem uzavřel skóre trefou do prázné branky. Český útočník Filip Chytil se v dresu vítězů neprosadil.