NHL jako očima Terminátora. Nejlepší liga světa chystá technologický skok do budoucnosti

Možná si vybavujete scénu z proslulého filmu Jamese Camerona z roku 1984, kdy robot s vizáží Arnolda Schwarzeneggera pronásleduje Sarah Connorovou. V jednu chvíli vidíme honičku potemnělými ulicemi jakoby z pohledu Terminátora. Na záběru se objeví zaměřovač a sloupečky číselných údajů, které mají návštěvníkovi z budoucnosti usnadnit orientaci v Americe osmdesátých let.

NHL pro své fanoušky připravuje něco podobného a má to být epochální novinka. Vedení ligy se dalo do kupy s německou firmou Jogmo World Corp., která nachystala technologii nazvanou Player/Puck Tracker. Do dresů i puků budou na jejím základě umístěny čipy a divákům se tak zprostředkují údaje, o nichž dosud neměli tušení.

Už teď se pochopitelně ozývají odpůrci inovací, kteří argumentují také projektem FoxTrax, který se na televizních obrazovkách v zámoří objevil ve druhé polovině devadesátých letech. Fanoušci z té doby si nejspíš ještě vybaví tmavé čáry, které měly zpřehlednit dráhu puku. Pro mnoho diváků to ale byla kolosální blbina, která spíš odváděla pozornost od hry samotné.

Nejlepší hokejová liga je však futuristickým technologiím stále nakloněna a chystá mnohem sofistikovanější inovaci, která má přinést komplexní zážitek.

Útočník Columbusu Cam Atkinson.

John Locher, ČTK/AP

Co všechno bude tedy na obrazovkách k vidění, pokud budete chtít?

Kromě jmenovek nad hlavami hráčů i všechny možné statistiky, včetně rychlosti střel, vzdálenosti od branky, a nakonec dojde i a na trajektorii puku, která ale nebude znázorněna tak humpolácky jako před dvaceti lety.

Teď jsme ve fázi odstraňování ‚much', termín uvedení do běžného provozu ještě není stanoven. Při letošním All-Star Game v San Jose už ale proběhla ochutnávka, kterou hráči vesměs vítali s nadšením, i když si z ní občas dělali legraci.

„Snad mi nebudou měřit rychlost střely," šprýmoval subtilní Johnny Gaudreau z Calgary.

Trenéři budou mít k dispozici další kupu detailů, které jim o hráčích řeknou mnohem víc, než běžný pohled ze střídačky.

V reálném čase se pak fanoušek dozví maximum informací, které mu pomohou zorientovat se v dění na ledě. Zápasový zážitek se tak přiblíží pocitům z počítačové hry.

„A manažeři budou mít další munici proti hráčům," prohlásil s nadsázkou Cam Atkinson z Columbusu.

V téhle větě zazněla ale i trocha obav. Každá novinka je totiž vždycky tak trochu dvojsečná.