Sobotka se trefil po 42 utkáních, Buffalu to nepomohlo. Další tři Češi asistovali a radovali se z výhry

Útočník Vladimír Sobotka vstřelil v pokračování NHL čtvrtý gól v ročníku, už však jen korigoval nepříznivé skóre osm sekund před koncem. Zmírnil porážku Buffala 2:4 s Floridou. Rodák z Třebíče se prosadil poprvé od 8. listopadu po 42 utkáních. Další tři čeští útočníci přispěli asistencemi k výhrám. Ondřej Palát se radoval s Tampou Bay z triumfu 5:2 ve Philadelphii, Filip Chytil pomohl New York Rangers k úspěchu 2:1 na ledě Caroliny a Dominik Simon oslavil s Pittsburghem vítězství 4:3 v New Jersey.

Jaccob Slavin (74) z Caroliny a Filip Chytil (72) z New York Rangers.

Buffalo vedlo od 26. minuty zásluhou kapitána Jacka Eichela, ale Florida v závěrečné třetině během 43 vteřin obrátila skóre. Sabres poté dali kontaktní branku, kterou ale rozhodčí po přezkoumání situace kvůli ofsajdu neuznal. Panthers následně přidali další dva góly. Sobotka se prosadil v úplném závěru, když si najel před branku na přihrávku Zemguse Girgensonse.

Panthers uspěli potřetí v řadě, Sabres mají opačnou bilanci. Buffalu se stále více vzdalují pozice znamenající postup do play off. Je desáté ve Východní konferenci, Florida je na tom ovšem ještě hůře, patří jí dvanáctá příčka.

Sabres prohráli třetí duel za sebou a na play off ztrácí šest bodů. "Udělali jsme nějaké chyby, z nichž skórovali. Musíme hrát lépe v defenzivě," uvedl jednatřicetiletý Sobotka. "Zdá se, že když inkasujeme, jde to s námi z kopce," dodal bývalý hráč Bostonu a St. Louis. Panthers uspěli potřetí v řadě, ale ve Východní konferenci jsou na tom ještě o tři body hůře než Buffalo.

Další tři čeští útočníci přispěli asistencemi k výhrám svých týmů.

Ondřej Palát se radoval s Tampou Bay z triumfu 5:2 ve Philadelphii. Vedoucí celek Východní konference si připsal sedmou výhru v řadě.

Palát se podílel na vedoucí brance, kterou ve třetí minutě zaznamenal bek Michail Sergačjov. Po první třetině Tampa vedla už 3:0.

"Takhle nemůžeme začít, pokud chceme uspět. Je to nejlepší tým v soutěži. Nemůže to v první třetině vypadat tak, že nechceme hrát. To nemůžeme připustit," rozčiloval se jeden ze dvou střelců Flyers Oskar Lindblom. Obránce Radko Gudas ani útočník Jakub Voráček v dresu Philadelphie nebodovali.

Jejich týmu nebyl platný ani fakt, že po pěti zápasech vyšel bodově naprázdno nejproduktivnější hráč NHL Nikita Kučerov, jemuž chybí jediný bod k dosažení stobodové hranice. Ruského útočníka zastoupili jiní. Tampa ukázala, jak silný má kádr - o její branky se postaralo pět různých hráčů. Floridský celek zvítězil posedmé v řadě a suverénně vládne pořadí NHL o 17 bodů před Calgary.

Filip Chytil pomohl New Yorku Rangers k úspěchu 2:1 na ledě Caroliny. Asistoval u gólu Connora Brickleyho, který ve 31. minutě vyrovnával.

Devatenáctiletý český útočník se dostal do rychlého protiútoku a i přes bránění Trevora van Riemsdyka vystřelil bekhendem. Brankář Curtis McElhinney, jenž dostal přednost na úkor Petra Mrázka, jeho zakončení jen vyrazil před sebe a dojíždějící Brickley usměrnil svým tělem puk do sítě. Regulérnost gólu potvrdil videorozhodčí. Newyorčané tak odpověděli na úvodní gól Hurricanes po pouhých 47 sekundách.

Rozhodující branku obstaral ve třetí třetině útočník Vladislav Naměstnikov. Na úspěchu Rangers se 43 zákroky podílel gólman Henrik Lundqvist, zvolený nejlepším hráčem večera.

Dominik Simon oslavil s Pittsburghem vítězství 4:3 v New Jersey. Podílel se na přesilovkové trefě Nicka Bjugstada na 2:2 v 19. minutě.

Centr poražených Devils Pavel Zacha vynechal kvůli zranění v horní části těla druhý duel po sobě.

St. Louis zdolalo Toronto 3:2 v prodloužení a jedenáctou výhrou v řadě stanovilo klubový rekord. Žádnému jinému mužstvu se v sezoně nepovedla delší vítězná série. Bod navíc zařídil pro Blues útočník Ryan O'Reilly. Jeho spoluhráč Vladimir Tarasenko po 12 utkáních nebodoval. St. Louis inkasovalo po třech zápasech. Jeho série bez gólu se zastavila na 233 minutách a 50 vteřinách.

Výsledky NHL: Florida - Buffalo 4:2 (0:0, 0:1, 4:1) Branky: 44. a 57. Huberdeau, 44. Hawryluk, 46. Barkov - 26. Eichel, 60. Sobotka. Střely na branku: 41:34. Diváci: 10 340. Hvězdy zápasu: 1. Vatrano, 2. Barkov, 3. Huberdeau (všichni Florida). New Jersey - Pittsburgh 3:4 (2:2, 0:2, 1:0) Branky: 3. Bratt, 13. M. Johansson, 56. M. Wood - 7. Aston-Reese, 19. Bjugstad (Simon), 31. Rust, 38. Ruhwedel. Střely na branku: 36:28. Diváci: 15 824. Hvězdy zápasu: 1. Rust (Pittsburgh), 2. M. Johansson, 3. Bratt (oba New Jersey). Philadelphia - Tampa Bay 2:5 (0:3, 0:0, 2:2) Branky: 42. Lindblom, 51. Konecny - 3. Sergačjov (Palát), 6. Killorn, 11. J.T. Miller, 48. Gourde, 60. McDonagh. Střely na branku: 30:33. Diváci: 18 932. Hvězdy zápasu: 1. J.T. Miller (Tampa Bay), 2. Couturier (Philadelphia), 3. Černák (Tampa Bay). Carolina - NY Rangers 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Branky: 30. Martinook - 31. C. Brickley (Chytil), 47. Naměstnikov. Střely na branku: 44:26. Diváci: 13 343. Hvězdy zápasu: 1. Lundqvist, 2. Naměstnikov (oba Rangers), 3. Martinook (Carolina). Edmonton - Arizona 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0) Branky: 44. A. Larsson, 60. Nugent-Hopkins - 51. a rozhodující sam. nájezd Hinostroza, 28. J. Archibald. Střely na branku: 37:35. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. Kuemper (Arizona), 3. Koskinen (Edmonton). St. Louis - Toronto 3:2 v prodl. (2:0, 0:0, 0:2 - 1:0) Branky: 11. Schwartz, 18. Parayko, 61. Ryan O'Reilly - 47. Hyman, 48. Matthews. Střely na branku: 41:33. Diváci: 18 598. Hvězdy zápasu: 1. Ryan O'Reilly, 2. Parayko, 3. Bozak (všichni St. Louis). Minnesota - Anaheim 0:4 (0:0, 0:1, 0:3) Branky: 25. Silfverberg, 55. C. Perry, 56. Kesler, 59. H. Lindholm. Střely na branku: 31:24. Diváci: 18 533. Hvězdy zápasu: 1. R. Miller, 2. Silfverberg (oba Anaheim), 3. Mikael Granlund (Minnesota). Dallas - Nashville 3:5 (0:1, 3:2, 0:2) Branky: 24. Spezza, 38. Lindell, 38. Seguin - 48. a 60. Josi, 11. B. Boyle, 31. Grimaldi, 39. F. Forsberg. Střely na branku: 39:47. Diváci: 17 985. Hvězdy zápasu: 1. Josi (Nashville), 2. Lindell (Dallas), 3. Ellis (Nashville). Montreal - Columbus 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) Branky: 2. Domi, 18. Byron, 54. Tatar - 22. Josh Anderson, 50. N. Foligno. Střely na branku: 32:33. Diváci: 20 858. Hvězdy zápasu: 1. Domi (Montreal), 2. Josh Anderson (Columbus), 3. Tatar (Montreal).