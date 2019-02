Přiblížil se přestup hvězdy NHL? Pos*al si trenýrky, je nemocný jako pes, vysvětloval trenér

Jeho jméno patří v souvislosti s uzávěrkou přestupů v NHL, která nastane už 25. února, k těm nejskloňovanějším. Očekává se, že hokejový útočník Artěmij Panarin nedohraje sezonu v Columbusu, ale bude se stěhovat do jiného týmu. A když sedmadvacetiletý útočník chyběl v sestavě Blue Jackets v úterním utkání na ledě Montrealu, všechny zajímalo, jestli to nesouvisí právě s očekávanou výměnou hráče...

Zájemců o Panarinovy služby je celá řada. Spekuluje se i o jeho možném návratu do Chicaga, odkud v létě 2017 zamířil právě do Columbusu. Ruský útočník by byl snad pro každý tým velkou posilou, vždyť s 67 kanadskými body je v probíhajícím ročníku nejproduktivnějším hráčem Blue Jackets a v tabulce produktivity celé soutěže mu patří osmnáctá pozice.

Že Columbus opustí už před pondělní uzávěrkou přestupů, se v zámoří bere za téměř hotovou věc. Jde jen o to, kam povedou jeho kroky. Když proto Panarin chyběl na soupisce v zápase s Montrealem, novináři ještě před jeho začátkem vyrukovali na kouče Columbusu Johna Tortorellu s dotazem, jestli není přestup ruského forvarda na spadnutí.

Temperamentní trenér ale takovou variantu popřel. A bez servítek začal vyprávět, co jeho svěřence trápí. „Je nemocný. Je nemocný jako pes," začal Tortorella a vzápětí přešel i k ostřejším výrazům.

„Dnes mi bylo řečeno, že je nemocný a nejí. Pos*al si trenýrky, zvracel, dělal všechno možné. Prostě je velmi nemocný, a proto nehraje," zakončil Tortorella.