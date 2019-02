Kane si odškrtl 19. čárku. Na Gretzkého to nestačí, na Jágra ano. Svatý Patrick táhne Chicago do play off

Ačkoli Den svatého Patricka se bude slavit až 17. března, fanoušci Chicaga už dávno vědí, že v hokejovém světě je nejlepší ten jejich. A jeho výkony teď mohou blahořečit po každém zápase. Patrick Kane se rozhodl, že dostane Blackhawks do play off a večer co večer pro to dělá maximum. Dva góly ze zápasu s Detroitem prodloužily sérii zápasů, v nichž bodoval, už na 19.

Není to ovšem nejdelší Kaneova série, už v roce 2015 stanovil nový americký rekord, když se statisticky odmlčel až po 26 zápasech. Při jeho současné fazóně je však klidně možné, že se budou zase přepisovat tabulky. Během nynější série Kane nastřílel 16 gólů a k nim přidal 24 asistencí.

„Mám takový pocit, že to, co provedl nám, by klidně ukázal i proti všem zbylým týmům v lize," drbal si hlavu kouč Red Wings Jeff Blashill. „Není pochyb, že momentálně je to nejlepší hokejista na světě..."

Nejdelší bodové série v NHL Kanada: Wayne Gretzky - 51 zápasů Švédsko: Mats Sundin - 30 zápasů USA: Patrick Kane - 26 zápasů Slovensko: Peter Šťastný - 19 zápasů Finsko: Jari Kurri - 18 zápasů Česko: Jaromír Jágr a Robert Lang - 16 zápasů Rusko: Jevgenij Malkin - 15 zápasů

Když za to Kane vezme, dokáže vás nejen srazit na kolena, ale ještě i výstavně ztrapnit. I když měří jen 179 centimetrů a váží pouhých 80 kilogramů, v koncovce si počíná geniálně.

Ve středu krásnou ranou do horního růžku vyřešil přečíslení, v prodloužení pak tvrdě praštil do puku, který mu předložil Erik Gustafsson. Chicago se díky tomu přimklo k pozicím, které zajišťují play off.

„Do konce základní části zbývá ještě 21 zápasů a v nich musíme dokázat, že jsme dobří," řekl jeden z hlavních kandidátů na Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče. Tuhle cenu už si potěžkal v roce 2016. V této chvíli je Kane s 92 body v patách nejproduktivnějšímu hráči sezony, kterým je Nikita Kučerov z Tampy. Mezi nimi se o držiteli nejprestižnější ceny patrně rozhodne.

„Je to každopádně pozoruhodný rok," pousmál se Kane. Blackhawks vypadali zralí na odpis, dokonce vyhodili veleúspěšného kouče Joela Quennevillea a místo něj dosadili na lavičku 34letého Jeremyho Collitona. I s trenérským holobrádkem ale Chicago prohrávalo a nezdálo se, že by se to do konce sezony mělo nějak změnit. Z prvních osmi lednových zápasů Blackhawks ztratili sedm.

Patrick Kane (88) z Chicaga a Luke Glendening (41) z Detroitu.

Raj Mehta, Reuters

Pak ovšem do hry vstoupil Kane. Z následujících dvanácti utkání Chicago vyhrálo deset. A jeho lídr dál přikládá pod kotel.

I když je devatenáct duelů aspoň s jedním bodem úctyhodných, k nejdelší bodové sérii historie NHL je to ještě pekelně daleko. Tu v sezoně 1983-84 stanovil 51 zápasy Wayne Gretzky. Mario Lemieux se v ročníku 1989-90 zastavil na 46 utkáních.

Patrick Kane (88) z Chicaga se raduje z gólu proti Detroitu.

Raj Mehta, Reuters

Asi nikoho nepřekvapí, že český rekord stvořil v dresu Pittsburghu Jaromír Jágr, který dokázal bodovat v 16 zápasech od 9. ledna do 16. února 2001. Nasbíral přitom sedm gólů a 24 asistencí.

O necelé tři roky později ale Jágrovu šestnáctizápasovou bodovou sérii vyrovnal jeho tehdejší spoluhráč z Washingtonu Robert Lang, když si od 31. října do 2. prosince 2003 zapsal jedenáct branek a 14 asistencí.

Patrick Kane (88) z Chicaga.

Nam Y. Huh, ČTK/AP

Česká maxima už Kane svou probíhající sérií zastínil. Ke vstupu do historického top 10 by ji ale potřeboval natáhnout na 28 zápasů. A to bude ještě fuška.